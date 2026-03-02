La tarifa eléctrica media se sitúa en los 28,43 €/MWh. El coste de la electricidad registrará una notable subida respecto a este lunes, concentrando los precios más elevados en la franja nocturna.

El mercado eléctrico español experimenta un repunte en su coste este martes, 3 de marzo de 2026. Según los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la electricidad se situará en los 28,43 €/MWh, lo que supone un incremento significativo en comparación con los 18,36 €/MWh registrados este lunes.

A pesar de esta tendencia alcista, la jornada del martes presentará una notable disparidad entre los tramos horarios. Mientras que durante las horas centrales del día el coste se mantendrá en niveles mínimos —llegando a registrar tramos por debajo de los dos euros—, la llegada de la noche traerá consigo un encarecimiento progresivo, con picos que rozarán los 100 euros el megavatio hora.

Evolución de los precios por horas

El tramo más económico de la jornada se localizará a mediodía, concretamente entre las 15:00 y las 16:00 horas, con un precio de 0,93 euros/MWh. Por el contrario, la franja de mayor coste se ha fijado entre las 20:00 y las 21:00 horas, momento en el que el precio alcanzará los 93,35 euros/MWh.

Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 34,41 euros 01.00-02.00 29,20 euros 02.00-03.00 24,28 euros 03.00-04.00 23,00 euros 04.00-05.00 23,00 euros 05.00-06.00 25,29 euros 06.00-07.00 30,20 euros 07.00-08.00 35,54 euros 08.00-09.00 34,30 euros 09.00-10.00 22,82 euros 10.00-11.00 6,94 euros 11.00-12.00 3,38 euros 12.00-13.00 1,92 euros 13.00-14.00 1,19 euros 14.00-15.00 1,04 euros 15.00-16.00 0,93 euros 16.00-17.00 3,06 euros 17.00-18.00 12,84 euros 18.00-19.00 37,12 euros 19.00-20.00 87,06 euros 20.00-21.00 93,35 euros 21.00-22.00 62,33 euros 22.00-23.00 52,91 euros 23.00-24.00 36,24 euros

El nuevo método de cálculo del PVPC

Es importante señalar que el precio del ‘pool’ no equivale directamente al importe final que abonan los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC). Desde 2024, se aplica un método de cálculo que integra una cesta de precios a medio y largo plazo para suavizar la volatilidad del mercado, evitando oscilaciones extremas.

Como parte de esta estrategia de estabilización, la vinculación del PVPC con el precio del ‘pool’ se reduce progresivamente en favor de las referencias de los mercados de futuros. En 2026, esta referencia de mercados de futuros representa el 55% del cálculo total.

Consejos para la eficiencia energética

Para mitigar el impacto del coste eléctrico en la factura doméstica, se recomienda implementar medidas de consumo responsable:

• Electrodomésticos: Desconectar equipos que no estén en uso, especialmente si se va a estar fuera de casa por periodos prolongados. Evitar el modo ‘stand by’ y aprovechar las horas de luz solar para el secado de ropa.

• Agua caliente: Utilizar el agua con prudencia y ajustar la temperatura del termo a un rango eficiente (entre 30ºC y 35ºC).

• Iluminación: Sustituir progresivamente las bombillas halógenas o incandescentes por tecnología LED, que permite un ahorro energético de hasta el 85% y posee una vida útil superior.