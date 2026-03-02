Consulte la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este lunes. Compruebe los números agraciados para verificar si su boleto ha resultado premiado en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 2 de marzo de 2026, un nuevo sorteo de La Primitiva. Los participantes ya pueden comprobar si su combinación coincide con los números extraídos en la jornada de hoy.

La combinación ganadora, ordenada según su aparición en el sorteo, ha sido la compuesta por los siguientes números: 11, 15, 18, 20, 30 y 46.

Además de los seis números principales, el sorteo ha determinado los valores correspondientes al número complementario y al reintegro:

• Número complementario: 06

• Reintegro: 4

Funcionamiento de La Primitiva

La Primitiva se consolida como uno de los juegos de azar con mayor arraigo en el calendario de los españoles. El sorteo consiste en la extracción de seis bolas de un bombo con números comprendidos entre el 1 y el 49. Adicionalmente, se realiza la extracción de una séptima bola para el número complementario y un sorteo independiente para el reintegro.

Para optar a los premios de las distintas categorías, los apostantes deben haber seleccionado los números ganadores en su boleto. Los premios se distribuyen según el número de aciertos obtenidos, siendo el premio de primera categoría aquel que requiere el acierto de los seis números principales.

Se recuerda a todos los participantes que esta relación de resultados tiene carácter puramente informativo. La única fuente oficial y válida para la comprobación de premios es la lista facilitada por Loterías y Apuestas del Estado. La organización no asume responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones en la difusión de estos datos a través de canales no oficiales.