El Sevilla – Osasuna se juega el lunes 26 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Sevilla – Osasuna

Sevilla – Osasuna Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla)

El Sevilla recibe a Osasuna en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el marco de la jornada 10 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 6ª posición con 14 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 16. En sus últimos 5 encuentros, el Sevilla ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, Osasuna ocupa el 10º lugar con 11 puntos, con un balance de 10 goles a favor y 18 en contra. En sus últimos 5 partidos, el equipo navarro ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Sevilla: 6º con 14 puntos en 9 partidos (14 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-E-D-V-V)

Osasuna: 10º con 11 puntos en 9 partidos (10 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-E-D-D)

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