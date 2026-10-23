El estadio de Mendizorroza acoge este viernes 23 de octubre el enfrentamiento entre el Deportivo Alavés y el Málaga CF, el partido inaugural de la décima jornada de LaLiga EA Sports 26-27.

El Deportivo Alavés busca su cuarta victoria como local

El Deportivo Alavés afronta este compromiso con el objetivo imperativo de volver a la senda de la victoria, después de haber podido sumar únicamente un punto de los últimos quince en disputa. El conjunto babazorro se sitúa actualmente en la séptima posición de la clasificación de LaLiga EA Sports con un total de 11 puntos, fruto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas en lo que va de temporada.

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El rendimiento del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores encuentra su mayor respaldo en el estadio de Mendizorroza, escenario donde se muestra más sólido y fiable. Ante su afición, el cuadro alavesista ha sumado victorias de peso frente al Levante UD por 3-0, al Villarreal por 1-0 y a Osasuna con un contundente 5-2. En este contexto, el conjunto local buscará amarrar su cuarto triunfo de la temporada ante su público para revertir la dinámica negativa de resultados acumulada en sus últimos cinco compromisos ligueros.

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El Málaga visita Mendizorroza en busca de su primer triunfo del curso

Por su parte, el Málaga CF se presenta en Vitoria en una situación clasificatoria muy delicada. El equipo entrenado por Juan Funes ocupa actualmente la última posición de la tabla como colista, sumando apenas cuatro puntos tras cosechar cuatro empates y cinco derrotas en las nueve jornadas disputadas. El conjunto malacitano llega a este enfrentamiento muy herido tras haber caído goleado por 2-5 frente a la Real Sociedad en el estadio de La Rosaleda, evidenciando problemas defensivos y de efectividad en ambas áreas que su cuerpo técnico busca corregir con urgencia.

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En su visita a Mendizorroza, el cuadro andaluz buscará imperiosamente su primera victoria de la temporada oficial en la categoría. Para ello, el Málaga confía en el acierto ofensivo de Adrián Niño, delantero natural de Rota y una de las grandes amenazas ofensivas del equipo. El atacante gaditano atraviesa un momento muy eficaz de cara al gol, acumulando tres tantos en tan solo cinco partidos disputados.

Cabe recordar que Adrián Niño comenzó la temporada inmerso en un proceso de recuperación por lesión, lo que le impidió participar en las primeras cuatro jornadas. Hasta el pasado encuentro, su participación se reducía a intervenciones saliendo desde el banquillo con los partidos ya empezados. Sin embargo, en la última jornada, Juanfran Funes apostó por alinear por primera vez un esquema con dos delanteros natos, formando dupla ofensiva con Chupe y concediéndole la titularidad. Se espera que el delantero pueda repetir de inicio sobre el césped de Mendizorroza o bien actúe como revulsivo de calidad en el transcurso de la segunda mitad.

Horario y canales de televisión para seguir el partido en directo

El encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports 26-27 entre el Deportivo Alavés y el Málaga CF está programado para disputarse este viernes 23 de octubre a las 21:00 horas en el estadio de Mendizorroza.

Los aficionados que deseen seguir el partido en directo por televisión e internet dispondrán de varias opciones de emisión autorizadas. El choque se retransmitirá a través del canal DAZN LaLiga, accesible desde la plataforma de pago DAZN y mediante la aplicación DAZN App Gratis. Asimismo, la señal del encuentro también estará disponible a través de LaLiga TV Bar, dentro de la oferta de canales de Movistar Plus destinada a establecimientos públicos y operadores autorizados.