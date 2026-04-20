MADRID – El escenario político español experimenta un vuelco significativo según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este 20 de abril de 2026. El PSOE consolida un liderazgo indiscutible con una subida meteórica, mientras que el bloque de la derecha y las fuerzas a la izquierda de los socialistas sufren importantes retrocesos.

Radiografía del voto: El PSOE roza el 36,5%

La encuesta, basada en más de 4.000 entrevistas realizadas a principios de mes, dibuja un panorama de clara hegemonía socialista:

PSOE: 36,4% (+4,6 puntos respecto a marzo).

36,4% (+4,6 puntos respecto a marzo). PP: 23,6% (+0,3 puntos).

23,6% (+0,3 puntos). Vox: 14,7% (-1,9 puntos).

14,7% (-1,9 puntos). Sumar: 5,8% (-1,3 puntos).

5,8% (-1,3 puntos). Podemos: 2,2% (-0,7 puntos).

Con estos datos, la brecha entre las dos principales formaciones nacionales se ensancha hasta los 12,8 puntos, debido principalmente al fuerte repunte de los apoyos al partido del Gobierno y al estancamiento de los populares.

Valoración de líderes y confianza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo se mantiene como el preferido para ocupar el cargo, sino que supera ampliamente a sus rivales en los índices de confianza y valoración:

Líder Preferencia Presidente Valoración Media Confianza (Mucha/Bastante) Pedro Sánchez 31,3% 4,81 36,8% Yolanda Díaz – 4,25 – A. Núñez Feijóó 9,9% 3,68 17,3% Santiago Abascal 7,4% 2,75 –

Nota destacada: La desconfianza hacia el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se sitúa en un 81,6%, frente al 61,9% que registra Sánchez.

Vivienda y Economía: Las preocupaciones de los españoles

A pesar de los movimientos políticos, las preocupaciones ciudadanas mantienen una jerarquía clara, con el problema habitacional a la cabeza:

Vivienda: 41,3% (baja ligeramente respecto al mes anterior). Problemas económicos: 29,9%. Calidad del empleo: 19,2%. Inmigración: 15,8% (sube un punto).

Paradoja económica

El barómetro refleja una curiosa dualidad: mientras que el 52,8% de los encuestados califica la situación económica de España como «mala» o «muy mala», el 64,7% afirma que su situación económica personal es «buena» o «muy buena». En términos generales, el optimismo predomina entre los ciudadanos, con un 56,5% que se declara optimista frente a un escaso 8,4% de pesimistas.

Otros datos de interés

En el bloque de fuerzas regionales y minoritarias, ERC experimenta una subida de medio punto (2,9%), mientras que formaciones como Se Acabó la Fiesta (1,7%), EH Bildu (1,3%) y el triple empate entre Junts, BNG y PNV (0,8%) completan el mapa parlamentario proyectado por el instituto que dirige José Félix Tezanos.