La asociación Hazte Oír, coordinadora de la acusación, reclama además la comparecencia de Pedro Sánchez como testigo y medidas cautelares ante un «riesgo de fuga».

MADRID – En un nuevo avance del proceso judicial que rodea al entorno del Palacio de la Moncloa, la acusación popular ha formalizado su escrito de conclusiones provisionales. Tras el cierre de la instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado el pasado 11 de abril, la plataforma Hazte Oír ha solicitado penas que suman 24 años de prisión para Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

El escrito se produce después de que el magistrado propusiera juzgar a Gómez mediante un tribunal de jurado por una amalgama de delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Desglose de las penas solicitadas

La acusación ha detallado las peticiones de cárcel para los tres principales implicados en la trama:

Begoña Gómez (24 años): 8 años por malversación, 6 por tráfico de influencias, 6 por apropiación indebida y 4 por corrupción en los negocios.

8 años por malversación, 6 por tráfico de influencias, 6 por apropiación indebida y 4 por corrupción en los negocios. Cristina Álvarez (22 años): La asesora de Gómez enfrenta cargos similares por su presunta colaboración en las actividades privadas de la investigada utilizando recursos públicos.

La asesora de Gómez enfrenta cargos similares por su presunta colaboración en las actividades privadas de la investigada utilizando recursos públicos. Juan Carlos Barrabés (6 años): El empresario es señalado por tráfico de influencias (2 años) y corrupción en los negocios (4 años).

Petición de testifical para Pedro Sánchez

Uno de los puntos clave del escrito es la solicitud para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare en el juicio como testigo. La acusación argumenta que su testimonio es «determinante» para esclarecer la utilización de la Moncloa como centro de operaciones y la relación jerárquica y personal que facilitó los presuntos delitos.

Asimismo, se ha solicitado la comparecencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para explicar el nombramiento de Cristina Álvarez.

Medidas cautelares: Debido a la gravedad de las penas solicitadas, Hazte Oír ha pedido al juez que retire el pasaporte a los procesados, les prohíba salir de España y les obligue a comparecer en el juzgado cada 15 días, alegando un «evidente riesgo de fuga».

Discrepancias en la acusación: El papel de Manos Limpias

A pesar de compartir el banquillo de la acusación, el sindicato Manos Limpias ha optado por presentar su propio escrito de forma independiente, mostrando una postura más moderada en cuanto a la cuantía de las penas y la estrategia procesal:

Penas menores: Solicita 10 años y tres meses para Begoña Gómez. Exculpación de la asesora: A diferencia de Hazte Oír, pide eximir de responsabilidad a Cristina Álvarez. Rechazo al jurado: Manos Limpias ha solicitado que la causa no sea juzgada por un jurado popular, desmarcándose de la línea marcada por el juez Peinado y el resto de acusaciones.

El relato acusador sostiene que Gómez aprovechó su posición desde 2018 para dirigir una cátedra en la Universidad Complutense y favorecer a empresarios mediante cartas de recomendación, apropiándose presuntamente de software desarrollado por la institución académica.