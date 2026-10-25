Ceuta tendrá este domingo 25 de octubre de 2026 poco nuboso, con temperaturas que irán de 16°C a 25°C, según la AEMET. La sensación térmica se moverá entre 17°C y 25°C.

Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 25 de octubre: horarios

El viento soplará del E a 5 km/h y la probabilidad de precipitación se sitúa en 0%.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Previsión para los próximos días

El lunes 26 de octubre, en Ceuta, el cielo estará muy nuboso. Las temperaturas bajarán respecto al domingo y quedarán entre 18°C y 23°C, con viento del E a 15 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta hoy, 25 de octubre

El martes 27 el tiempo se mantendrá muy nuboso, con máximas de 24°C y mínimas de 18°C. El viento será del NO a 5 km/h y la lluvia aparece con 5% de probabilidad. El miércoles 28, con intervalos nubosos, se registrarán valores similares (máxima 24°C, mínima 18°C), viento del E a 10 km/h y 15% de probabilidad de precipitación.

Resumen del día en Ceuta

Fecha: domingo, 25 de octubre de 2026

domingo, 25 de octubre de 2026 Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E 5 km/h

E 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa máxima: 85%

85% Humedad relativa mínima: 30%

30% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Con el cielo poco nuboso y un índice UV máximo de 4, es recomendable mantener la protección solar habitual. Aunque las temperaturas serán suaves, la mínima de 16°C aconseja llevar una capa ligera al salir temprano, y conviene tener en cuenta el viento del E si se van a realizar actividades al aire libre. Para hoy, la probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no hace falta paraguas.

Y en el resto de España

Para hoy, domingo 25 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, despejado, de 9 a 22 °C; Barcelona, poco nuboso, de 13 a 21 °C; Sevilla, poco nuboso, de 10 a 29 °C; Valencia, poco nuboso, de 13 a 25 °C; Bilbao, muy nuboso con lluvia escasa, de 8 a 22 °C y un 80 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, poco nuboso, de 11 a 23 °C; Palma, poco nuboso, de 14 a 24 °C; Las Palmas de Gran Canaria, cubierto, de 22 a 26 °C; y A Coruña, cubierto con lluvia escasa, de 16 a 21 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

Te puede interesar