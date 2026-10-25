Ceuta tendrá este domingo 25 de octubre de 2026 poco nuboso, con temperaturas que irán de 16°C a 25°C, según la AEMET. La sensación térmica se moverá entre 17°C y 25°C.
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El viento soplará del E a 5 km/h y la probabilidad de precipitación se sitúa en 0%.
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Previsión para los próximos días
El lunes 26 de octubre, en Ceuta, el cielo estará muy nuboso. Las temperaturas bajarán respecto al domingo y quedarán entre 18°C y 23°C, con viento del E a 15 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.
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El martes 27 el tiempo se mantendrá muy nuboso, con máximas de 24°C y mínimas de 18°C. El viento será del NO a 5 km/h y la lluvia aparece con 5% de probabilidad. El miércoles 28, con intervalos nubosos, se registrarán valores similares (máxima 24°C, mínima 18°C), viento del E a 10 km/h y 15% de probabilidad de precipitación.
Resumen del día en Ceuta
- Fecha: domingo, 25 de octubre de 2026
- Temperatura máxima: 25°C
- Temperatura mínima: 16°C
- Estado del cielo: Poco nuboso
- Viento: E 5 km/h
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Humedad relativa máxima: 85%
- Humedad relativa mínima: 30%
- Índice UV máximo: 4
Recomendaciones
Con el cielo poco nuboso y un índice UV máximo de 4, es recomendable mantener la protección solar habitual. Aunque las temperaturas serán suaves, la mínima de 16°C aconseja llevar una capa ligera al salir temprano, y conviene tener en cuenta el viento del E si se van a realizar actividades al aire libre. Para hoy, la probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no hace falta paraguas.
Y en el resto de España
Para hoy, domingo 25 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, despejado, de 9 a 22 °C; Barcelona, poco nuboso, de 13 a 21 °C; Sevilla, poco nuboso, de 10 a 29 °C; Valencia, poco nuboso, de 13 a 25 °C; Bilbao, muy nuboso con lluvia escasa, de 8 a 22 °C y un 80 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, poco nuboso, de 11 a 23 °C; Palma, poco nuboso, de 14 a 24 °C; Las Palmas de Gran Canaria, cubierto, de 22 a 26 °C; y A Coruña, cubierto con lluvia escasa, de 16 a 21 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.
Fuente: predicción por municipios de la AEMET.