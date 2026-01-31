El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a un guardia civil que se encontraba de servicio en el complejo de la Moncloa cuando, tras consumir alcohol en su puesto de trabajo, realizó un gesto obsceno al jefe de escoltas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Sala de lo Militar del alto tribunal ratifica la sanción de pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones, impuesta tras un expediente disciplinario por unos hechos ocurridos el 1 de abril de 2022 en el gimnasio destinado al personal de seguridad de Presidencia del Gobierno, lugar donde el agente tenía asignada su labor de vigilancia.

Según los hechos probados, el guardia civil acudió a su turno de tarde después de haber consumido dos cervezas y varios pinchos en una cafetería. Ya en el gimnasio, permitió la introducción de alcohol cuando un brigada y un cabo accedieron a la sala de cardio con una botella de ginebra, participando además en el consumo de combinados de ginebra con refresco.

Horas más tarde, un subinspector de Policía y el jefe de escoltas del presidente acudieron a la sala y encontraron al agente con evidentes síntomas de embriaguez. En ese momento, el guardia civil se bajó los pantalones y mostró el trasero mientras bailaba y se colocaba en cuclillas, conducta que quedó reflejada en la sentencia del Tribunal Militar Central y que ahora confirma el Supremo.

El alto tribunal rechaza el recurso presentado por el sancionado y descarta la vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa o el principio de proporcionalidad. La resolución subraya que existen múltiples declaraciones testificales que acreditan el estado de embriaguez del agente y su comportamiento inapropiado durante el servicio.

La Sala considera los hechos constitutivos de una falta grave, al tratarse de una conducta “incorrecta e irrespetuosa” cometida bajo los efectos del alcohol en el lugar de trabajo, calificada además como “indigna de un guardia civil”, motivo por el cual mantiene íntegramente la sanción impuesta.