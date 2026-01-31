

La última tanda de documentos del archivo del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, hechos públicos este viernes, recoge un pago de 1.050 dólares realizado a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, así como el envío de dos paquetes dirigidos explícitamente al expresidente del Gobierno español en los años 2003 y 2004.

Según la documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pago figura con fecha de 17 de octubre de 2003 y fue realizado a la empresa Shoppers Travel Inc., una compañía que Epstein utilizaba de manera habitual para la reserva de vuelos comerciales destinados a sus asociados y empleados.

Entre los miles de documentos ahora accesibles, que incluyen gestiones relacionadas con los negocios y actividades profesionales del financiero, aparece el nombre de José María Aznar. Los archivos precisan que el expresidente del Gobierno tiene un hijo con el mismo nombre, nacido en 1978, que ya había aparecido previamente en una agenda de contactos de negocios de Epstein de principios de la década de 2000.

Envíos a Madrid

La documentación también recoge el envío de dos paquetes por parte de Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, al matrimonio Aznar en los años 2003 y 2004. Uno de ellos fue remitido a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid, donde tiene su sede la Fundación FAES.

El primer envío se realizó en septiembre de 2003, cuando Aznar aún ocupaba la presidencia del Gobierno, en una legislatura marcada por la estrecha relación del Ejecutivo español con Estados Unidos y la vinculación política entre Aznar y el entonces presidente estadounidense, George W. Bush. El coste del envío ascendió a 32,62 dólares y se efectuó a través de la empresa de mensajería FedEx desde las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa, bajo el encabezado “Presidente y Ana Aznar”.

El segundo paquete fue enviado en mayo de 2004, cuando Aznar ya no era presidente, tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa en abril de ese mismo año.

Sin indicios de irregularidad

En el momento en que se produjeron tanto los envíos como el pago registrado, los escándalos que posteriormente rodearían a Jeffrey Epstein no eran aún de conocimiento público. No fue hasta 2005 cuando se presentó la primera denuncia ante la policía de Palm Beach (Florida) por abusos a una menor, lo que dio lugar a la primera investigación penal en su contra.

Los documentos publicados no detallan el contenido de los paquetes enviados ni permiten inferir ninguna irregularidad, del mismo modo que el asiento contable relacionado con el agente de viajes no presupone conducta ilícita alguna.

El caso Epstein adquirió dimensión internacional en julio de 2019, cuando el financiero fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años.