El sorteo de Euromillones, celebrado este viernes 30 de enero de 2026, ha puesto en juego un bote acumulado de 123 millones de euros en premios para los acertantes de todos los países participantes.



Combinación ganadora

Números premiados: 14, 18, 31, 35 y 46

Estrellas: 07 y 11

Código “El Millón” (España): XKD54190

Con esta combinación, los jugadores que hayan acertado los cinco números y las dos estrellas obtienen el primer premio del bote, mientras que los códigos de El Millón ofrecen 1.000.000 € garantizados a un boleto español con el código correspondiente.

🏆 Premios y acertantes destacados

Según los datos provisionales del escrutinio europeo, el reparto de premios incluye:

1 acertante de 1ª categoría (5+2): bote de 123.555.827 € aprox.

3 acertantes de 2ª categoría (5+1): con premios superiores a 289.086 € cada uno.

Varios ganadores en categorías inferiores que también acceden a premios según sus aciertos.

En España, al menos un boleto ha sido agraciado con un premio de segunda categoría en la localidad de Ardales (Málaga).

📌 Cómo funciona

El Euromillones es un sorteo transnacional en el que participan varios países europeos. Para llevarse el bote principal, es necesario acertar las cinco bolas principales y las dos estrellas extraídas. Además del bote, hay 13 categorías de premios con cantidades decrecientes según el número de aciertos.

Cada boleto también participa automáticamente en el sorteo de El Millón en España, que garantiza que al menos un jugador obtenga 1.000.000 € por sorteo.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios de Euromillones pueden cobrarse en administraciones de lotería autorizadas, en entidades bancarias colaboradoras o, si el boleto fue adquirido online, a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo sorteo del Euromillones se celebrará el martes 3 de febrero de 2026, con un nuevo bote acumulado para ganar.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica la organización del Euromillones y Loterías y Apuestas del Estado.