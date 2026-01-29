El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir el recurso presentado por un padre contra la autorización de la eutanasia de su hija, Noelia, una joven de 24 años de Barcelona afectada por paraplejia. La ejecución del procedimiento está actualmente suspendida de manera cautelar por un juzgado.

En un auto, el Supremo explica que no admite el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que autorizaba la eutanasia, alegando falta de interés casacional. Según el tribunal, el recurso buscaba una revisión de las pruebas ya evaluadas, lo cual no es posible en esta instancia.

No obstante, el Supremo no se pronuncia sobre las medidas cautelares que detuvieron temporalmente la eutanasia, solicitadas por el padre de Noelia. Este, representado por el despacho ultracatólico Abogados Cristianos, ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El caso ha reabierto el debate en España sobre la aplicación de la ley de eutanasia, que permite a personas con enfermedades graves o incurables solicitar la ayuda para morir, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos.