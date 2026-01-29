España ha reafirmado su disposición a apoyar «cualquier sanción» que la Unión Europea (UE) proponga contra el régimen iraní, incluyendo la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista europea de organizaciones terroristas, según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

A su llegada al Consejo de ministros europeos de Exteriores, Albares subrayó la importancia de respetar la libertad de expresión y de manifestación pacífica de los ciudadanos iraníes, destacando la valentía de quienes continúan protestando en las calles por sus derechos.

El ministro condenó la «represión sin sentido» del régimen iraní, las «detenciones arbitrarias» y advirtió que «cualquier ejecución sería una auténtica línea roja para España y para Europa».

Albares defendió que la UE debe utilizar todos los instrumentos a su alcance para frenar la represión, especialmente la que afecta a las mujeres iraníes, que enfrentan mayores riesgos al manifestarse pacíficamente. «Es responsabilidad y obligación de la Unión Europea acompañar a los iraníes y las iraníes», afirmó.

En este contexto, reiteró que España se sumará a cualquier medida punitiva contra el régimen, incluida la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, como vía para ejercer presión y defender los derechos fundamentales en Irán.