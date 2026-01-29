

Marta Abengochea, candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, ha señalado que “una guerra entre las izquierdas es lo último que deberíamos hacer”, destacando la importancia de la colaboración y la cohesión política frente a los desafíos locales.

Abengochea centró su discurso en la necesidad de revertir el modelo económico impulsado por el alcalde Jorge Azcón, basado en la construcción de centros de datos y la privatización de los servicios públicos. La candidata defendió un enfoque alternativo que priorice la inversión en políticas sociales y la protección de los recursos públicos, con el objetivo de generar un desarrollo más sostenible y equitativo para la ciudadanía.

Durante su intervención, la representante de IU-Sumar insistió en que la izquierda debe ofrecer soluciones concretas frente a los problemas económicos y sociales actuales, evitando disputas internas que debiliten su capacidad de acción.