La edad media de los jóvenes que sufren abuso sexual en redes sociales es de 13 años, y las niñas representan la mayoría de las víctimas, con un 61 %, según el último informe de Save The Children. La organización advierte que este tipo de delitos ha aumentado un 13 % en los últimos dos años.

El estudio, titulado “Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital”, analiza 23 sentencias correspondientes a 28 casos de agresiones sexuales online ocurridos entre 2023 y 2024. Los datos reflejan que las denuncias que afectan a la infancia y adolescencia representan el 84,2 % del total de delitos sexuales digitales.

Aunque en 2024 se superaron las mil denuncias, Save The Children señala que «estos datos son solo la punta del iceberg», ya que el 97 % de los encuestados afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital cuando eran menores.

El informe indica que los agresores suelen ser hombres sin antecedentes penales, en su mayoría provenientes de entornos conocidos (41,7 %) o del ámbito familiar (25 %), un porcentaje que ha aumentado respecto al análisis de 2021-2022, donde era del 3,3 %.

Respecto a la edad de las víctimas, el 25 % tenía entre 13 y 15 años, aunque también se registraron denuncias de abusos sobre niños y niñas de 9 y 10 años (3,6 %).

Preocupación por los largos procesos judiciales

La ONG alerta sobre la duración de los procedimientos judiciales, ya que más del 60 % de los casos entre 2023 y 2024 duraron tres años o más, y un 14 % superó los cinco años. Según Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, esto aumenta el riesgo de revictimización, ya que el 65 % de las víctimas declaró más de dos veces antes del juicio.

Aunque se ha incrementado el uso de la grabación del testimonio, aún no se aplica de forma sistemática. La ley LOPIVI establece la necesidad de una justicia especializada para atender a menores víctimas de violencia sexual, recuerdan desde la organización.

Sentencias y penas

En el 65,2 % de los casos analizados, el fallo fue condenatorio, una disminución respecto al 96,7 % de 2021-2022. La duración de las penas fue mayor a tres años en el 71,4 % de los casos en que se impuso prisión, mientras que las penas de 1 a 2 años representan el 14,3 %.

En cuanto a medidas accesorias, la inhabilitación para trabajar en profesiones con menores se aplica en la mayoría de los casos, aunque aún hay sentencias que no la incluyen. Además, en el 42 % de los casos no se mencionan medidas cautelares.

Save The Children insiste en la necesidad de ampliar secciones especializadas en violencia contra la infancia, fiscalías especializadas y equipos técnicos que apoyen a jueces y magistrados en estos casos.