La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves 9 de abril de 2026 en Ceuta una jornada marcada por cielos nubosos y temperaturas agradables. Los termómetros alcanzarán una máxima de 19°C, mientras que durante la madrugada y las primeras horas del día se registrará una mínima de 11°C.

El viento soplará desde el sureste con una intensidad moderada de 10 km/h, aportando cierta estabilidad atmosférica a la ciudad autónoma. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 30%, por lo que no se descartan algunas gotas dispersas, especialmente durante las horas centrales del día. La humedad relativa oscilará entre el 60% y el 90%, creando un ambiente húmedo típico de la zona.

Previsión para los próximos días

La evolución meteorológica en Ceuta durante los próximos días muestra una tendencia hacia el empeoramiento de las condiciones atmosféricas. El viernes 10 de abril mantendrá temperaturas similares con máximas de 20°C y mínimas de 12°C, aunque el cielo presentará intervalos nubosos con el viento del sureste a 10 km/h.

El cambio más significativo llegará el sábado 11 de abril, cuando se esperan intervalos nubosos con lluvia y un notable incremento del viento, que girará al oeste alcanzando los 35 km/h. Las temperaturas se mantendrán estables con máximas de 20°C y mínimas de 14°C. El domingo 12 de abril experimentará un descenso térmico, con máximas de 18°C y mínimas de 13°C, aunque la información sobre las condiciones del cielo y viento para esta jornada permanece pendiente de actualización.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 19°C

19°C Temperatura mínima: 11°C

11°C Sensación térmica: Entre 11°C y 20°C

Entre 11°C y 20°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: Sureste a 10 km/h

Sureste a 10 km/h Probabilidad de precipitación: 30%

30% Humedad relativa: Entre 60% y 90%

Entre 60% y 90% Índice UV máximo: 6 (alto)

Recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas previstas para hoy en Ceuta, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día debido a la mínima de 11°C. El índice UV alto (6) aconseja el uso de protección solar durante las horas centrales de la jornada. Aunque la probabilidad de lluvia es moderada, puede resultar útil llevar un paraguas o chubasquero por precaución. La humedad elevada puede generar sensación de bochorno, por lo que se sugiere optar por ropa transpirable.