El jueves 9 de abril de 2026 llega cargado de energía transformadora. Los astros nos invitan a mirar hacia adelante con optimismo, especialmente con Venus favoreciendo las relaciones personales y Mercurio potenciando la comunicación efectiva.

La Luna en fase creciente impulsa nuevos comienzos y proyectos que habían quedado en pausa. Es un día ideal para tomar decisiones importantes y apostar por aquello en lo que realmente creemos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía natural se ve potenciada hoy, Aries. Las oportunidades profesionales tocan a tu puerta.

Color: Rojo intenso

Rojo intenso Amor: Conversaciones sinceras fortalecen vínculos existentes

Conversaciones sinceras fortalecen vínculos existentes Salud: Excelente vitalidad, ideal para iniciar rutina deportiva

Excelente vitalidad, ideal para iniciar rutina deportiva Dinero: Propuesta económica interesante al final del día

Propuesta económica interesante al final del día Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que tanto buscas comienza a manifestarse, Tauro. Confía en tu instinto para las decisiones financieras.

Color: Verde esmeralda

Verde esmeralda Amor: Momento perfecto para planes románticos caseros

Momento perfecto para planes románticos caseros Salud: Cuida tu garganta, mantente hidratado

Cuida tu garganta, mantente hidratado Dinero: Inversión a largo plazo muestra signos positivos

Inversión a largo plazo muestra signos positivos Número de la suerte: 14

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu capacidad comunicativa brilla especialmente hoy. Las ideas fluyen y encuentras las palabras exactas en cada situación.

Color: Amarillo brillante

Amarillo brillante Amor: Mensaje inesperado trae alegría a tu corazón

Mensaje inesperado trae alegría a tu corazón Salud: Tu mente necesita descanso, practica meditación

Tu mente necesita descanso, practica meditación Dinero: Negociación favorable en asuntos pendientes

Negociación favorable en asuntos pendientes Número de la suerte: 23

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu sensibilidad se convierte en tu mayor fortaleza hoy, Cáncer. Las emociones te guían hacia decisiones acertadas.

Color: Plata lunar

Plata lunar Amor: Reencuentro emotivo con alguien especial

Reencuentro emotivo con alguien especial Salud: Presta atención a tu sistema digestivo

Presta atención a tu sistema digestivo Dinero: Gastos familiares requieren planificación cuidadosa

Gastos familiares requieren planificación cuidadosa Número de la suerte: 31

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El protagonismo llega a tu vida de manera natural, Leo. Tu carisma abre puertas importantes en el ámbito profesional.

Color: Dorado radiante

Dorado radiante Amor: Tu magnetismo personal atrae nuevas posibilidades

Tu magnetismo personal atrae nuevas posibilidades Salud: Energía en niveles óptimos, aprovecha para ejercitarte

Energía en niveles óptimos, aprovecha para ejercitarte Dinero: Oportunidad de incrementar ingresos se presenta

Oportunidad de incrementar ingresos se presenta Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu atención al detalle marca la diferencia hoy, Virgo. Los proyectos en los que has trabajado meticulosamente dan frutos.

Color: Azul marino

Azul marino Amor: Pequeños gestos generan grandes cambios en la relación

Pequeños gestos generan grandes cambios en la relación Salud: Rutina de cuidado personal trae resultados visibles

Rutina de cuidado personal trae resultados visibles Dinero: Revisión de presupuestos revela oportunidades de ahorro

Revisión de presupuestos revela oportunidades de ahorro Número de la suerte: 16

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio que caracteriza tu signo te ayuda a mediar en situaciones complejas. Tu diplomacia es muy valorada hoy.

Color: Rosa pastel

Rosa pastel Amor: Armonía y comprensión mutua en la pareja

Armonía y comprensión mutua en la pareja Salud: Tu bienestar emocional influye positivamente en lo físico

Tu bienestar emocional influye positivamente en lo físico Dinero: Sociedad o colaboración económica se perfila favorable

Sociedad o colaboración económica se perfila favorable Número de la suerte: 22

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional encuentra canales constructivos hoy, Escorpio. Los misterios que te intrigaban comienzan a revelarse.

Color: Burdeos profundo

Burdeos profundo Amor: Pasión renovada revitaliza vínculos importantes

Pasión renovada revitaliza vínculos importantes Salud: Tu resistencia física está en su mejor momento

Tu resistencia física está en su mejor momento Dinero: Inversión arriesgada podría resultar muy rentable

Inversión arriesgada podría resultar muy rentable Número de la suerte: 13

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero encuentra nuevos horizontes que explorar. Las oportunidades de crecimiento se multiplican hoy.

Color: Violeta vibrante

Violeta vibrante Amor: Aventura romántica o viaje en pareja se vislumbra

Aventura romántica o viaje en pareja se vislumbra Salud: Actividades al aire libre benefician tu estado general

Actividades al aire libre benefician tu estado general Dinero: Oportunidad internacional puede ser muy lucrativa

Oportunidad internacional puede ser muy lucrativa Número de la suerte: 29

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu perseverancia está a punto de ser recompensada, Capricornio. Los objetivos a largo plazo muestran avances significativos.

Color: Marrón tierra

Marrón tierra Amor: Compromiso serio se fortalece con decisiones maduras

Compromiso serio se fortalece con decisiones maduras Salud: Cuidado con las articulaciones, mantente activo gradualmente

Cuidado con las articulaciones, mantente activo gradualmente Dinero: Reconocimiento profesional viene acompañado de mejora salarial

Reconocimiento profesional viene acompañado de mejora salarial Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu visión innovadora encuentra eco en personas influyentes. Las ideas originales que has estado desarrollando cobran impulso.

Color: Turquesa eléctrico

Turquesa eléctrico Amor: Conexión mental profunda con alguien muy especial

Conexión mental profunda con alguien muy especial Salud: Sistema nervioso necesita relajación, evita el estrés

Sistema nervioso necesita relajación, evita el estrés Dinero: Proyecto tecnológico o innovador genera interés financiero

Proyecto tecnológico o innovador genera interés financiero Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición alcanza niveles extraordinarios hoy, Piscis. Confía en esas corazonadas que te susurran verdades importantes.

Color: Verde agua

Verde agua Amor: Conexión espiritual profunda con tu pareja

Conexión espiritual profunda con tu pareja Salud: Terapias alternativas o naturales dan excelentes resultados

Terapias alternativas o naturales dan excelentes resultados Dinero: Tu generosidad regresa multiplicada de formas inesperadas

Tu generosidad regresa multiplicada de formas inesperadas Número de la suerte: 27

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Consejo astral para hoy

El universo nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para escribir nuestra historia. Este jueves 9 de abril, mantén la mente abierta a las señales que te envía el cosmos y no temas tomar decisiones que marquen un antes y un después en tu vida. La clave está en equilibrar la razón con la intuición.