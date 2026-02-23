La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva ofrece una nueva oportunidad para alcanzar el ansiado bote. Compruebe los seis números, el complementario y el reintegro de este lunes.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado este lunes, 23 de febrero de 2026, una nueva jornada del sorteo de La Primitiva. Este juego, uno de los más tradicionales del sistema de loterías en España, sigue congregando a millones de participantes bajo su popular modalidad «6/49», donde la posibilidad de obtener el bote depende de una combinación precisa de azar y fortuna.

Combinación ganadora de hoy

Los números premiados en el sorteo de este lunes han sido los siguientes:

• Números: 04, 12, 16, 37, 39 y 45

• Complementario: 44

• Reintegro: 9

Funcionamiento del sorteo y categorías

El sistema de La Primitiva consiste en la selección de 6 números diferentes entre el 1 y el 49. Durante la celebración del sorteo, se extraen seis bolas del bombo principal para formar la combinación ganadora. Adicionalmente, se extrae una bola extra que actúa como número complementario, destinada a elevar el premio de los acertantes de cinco números.

Para acceder a la categoría especial y obtener el bote, el apostante debe acertar los seis números de la combinación principal más el reintegro, una bola que se extrae de un bombo independiente con números comprendidos entre el 0 y el 9.

Los resultados ofrecidos en esta pieza tienen un carácter meramente informativo. No nos responsabilizamos de posibles errores u omisiones en la publicación. La única lista oficial válida y vinculante es la que facilita la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

