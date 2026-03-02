El mercado eléctrico marca un repunte del 21,11% en el inicio de semana, aunque los consumidores podrán concentrar el uso de electrodomésticos en las horas centrales del día para minimizar el impacto en su factura.

El precio de la electricidad experimenta un nuevo incremento en este primer lunes del mes de marzo. Según los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el mercado eléctrico registrará este 2 de marzo un precio medio de 18,36 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra supone un aumento del 21,11% respecto a los 15 euros/MWh de media alcanzados durante la jornada dominical.

A pesar de este repunte generalizado en el coste del ‘pool’, el calendario horario ofrece oportunidades para optimizar el gasto doméstico. Durante el transcurso del día, los consumidores dispondrán de diversos tramos en los que el coste de la electricidad será muy reducido, destacando especialmente la franja central de la jornada.

Las horas más económicas y los picos de demanda

El tramo de mayor ahorro se localizará entre las 12:00 y las 15:00 horas, periodo en el que el precio se situará en 0,00 euros/MWh, permitiendo una mayor flexibilidad para el uso de electrodomésticos. Por el contrario, la curva de precios asciende notablemente al acercarse la noche: el pico más elevado de la jornada se registrará entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando los 79,98 euros/MWh.

Es necesario precisar que el importe del ‘pool’ no se traslada de manera directa e íntegra al recibo de los usuarios acogidos a la tarifa regulada (PVPC). Desde 2024, el método de cálculo del PVPC integra una cesta de precios a medio y largo plazo con el objetivo de mitigar la volatilidad extrema. Este sistema incorpora referencias de los mercados de futuros, cuya ponderación ha seguido un calendario progresivo: tras representar el 25% en 2024 y el 40% en 2025, el peso de estas referencias alcanza el 55% en 2026.

Recomendaciones para la eficiencia energética

En un contexto de fluctuación de precios, el ahorro en la factura eléctrica pasa por seguir hábitos de consumo eficiente. Entre las recomendaciones para los hogares, se sugiere:

• Electrodomésticos: Evitar el modo ‘stand by’ de los aparatos y desconectar aquellos que no se utilicen durante periodos prolongados. El frigorífico-congelador representa hasta el 30% del gasto total del hogar.

• Agua caliente: Utilizarla con prudencia, evitando dejar grifos abiertos y ajustando la temperatura a un rango suficiente entre 30ºC y 35ºC.

• Iluminación: Sustituir de manera progresiva las bombillas tradicionales por tecnología LED, la cual permite un ahorro energético de hasta el 85% gracias a su mayor eficiencia y vida útil.

• Gestión del hogar: Aprovechar las horas de luz solar para labores domésticas como el secado de ropa.