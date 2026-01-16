Tras la resaca de las fiestas navideñas, la ilusión regresa este sábado 17 de enero de 2026 con una de las citas más emotivas del calendario de Loterías y Apuestas del Estado: el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso.

Este sorteo, que rinde homenaje a la histórica vinculación del Colegio de San Ildefonso con la lotería desde 1771, repartirá mañana un total de 84 millones de euros en premios.

Horario: ¿A qué hora empieza el sorteo?

El Sorteo Especial se celebrará este sábado 17 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

• Hora de inicio: 13:00 horas (hora peninsular).

• Duración: Aproximadamente 20 minutos, bajo el sistema de bombos múltiples.

Dónde ver el sorteo en directo y online

Para seguir el reparto de premios minuto a minuto y comprobar tus décimos al instante, dispones de las siguientes opciones:

• Televisión e Internet: Podrás seguir la retransmisión en directo a través de RTVE Play (portal de Loterías de RTVE Digital).

• Seguimiento en vivo: Webs informativas como Antena 3 Noticias realizarán una cobertura en directo con la actualización de los números premiados.

Premios: ¿Cuánto dinero puedes ganar?

Este sorteo tiene una particularidad única: el décimo tiene un precio especial de 12 euros. A cambio, la cuantía de los premios principales es superior a la de un sorteo de sábado ordinario:

• Primer Premio: 100.000 euros al décimo (1.000.000 € a la serie).

• Segundo Premio: 25.000 euros al décimo.

• Tercer Premio: 5.000 euros al décimo.

• Premios menores: Se repartirán más de 4,1 millones de euros en extracciones de dos, tres y cuatro cifras, además de aproximaciones y reintegros.

Última oportunidad para comprar décimos

Si aún no tienes tu número, todavía estás a tiempo de participar:

• En administraciones físicas: Hasta el sábado a las 12:30 horas.

• Venta Online: Disponible también hasta poco antes del inicio del sorteo a través de la web oficial o plataformas autorizadas.