El melodrama vespertino de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, regresa este miércoles, 3 de junio, a las 15:45 horas con una entrega marcada por las revelaciones definitivas y giros drásticos en sus tramas principales. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro, la sospecha se ha instalado definitivamente sobre el personaje de Beatriz. Gabriel, después de unir de manera precisa todos los puntos, sospecha firmemente que su exmujer está detrás del robo de los camiones de la fábrica. Sin embargo, el gran detonante de la jornada será el descubrimiento de una prueba irrefutable en el brazo de la víctima: el reloj que la propia Beatriz reconoció en su día como de su propiedad. Ante la presión y la confrontación del director de la empresa, la mujer terminará por confesar que mató a Álvaro.

El capítulo 574 de la producción, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, abordará también el destino de la fábrica. Después de que el abogado de Brossard comunicara a la Junta la decisión definitiva de desmantelar la empresa lo antes posible, los trabajadores quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. A pesar de los esfuerzos desesperados de Digna por proteger a la plantilla, el futuro de la compañía parece completamente sentenciado. De forma paralela, el entramado de secretos familiares se complica en este episodio, donde Cloe logrará sonsacar información de gran valor a Félix sobre los Brossard, destapando que Félix no es la persona que dice ser.

Por otro lado, la jornada traerá consecuencias demoledoras para Miguel, quien se enterará de una noticia devastadora tras haber sido utilizado previamente por don Agustín como un arma contra Nieves. En el plano sentimental, el episodio ofrecerá un respiro con la reconciliación entre Marta y Fina, después de que esta última le comunicara una decisión de gran relevancia. Mientras tanto, Andrés y Valentina mantendrán una conversación clave sobre su futuro como pareja, y Salva se mostrará completamente decidido a no renunciar a Mabel, fijando sus posturas de cara a los próximos acontecimientos de la serie de Antena 3.