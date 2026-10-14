El Submarino Amarillo suma tres puntos de oro en Europa tras cuajar una actuación brillante e imponerse con claridad al conjunto partenopeo.

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Villarreal — El Villarreal volvió a regalar una noche mágica a su afición en la máxima competición continental tras vencer por 3-1 al SSC Nápoles en el Estadio de la Cerámica. Bajo el título «¡Cómo mola ganar en Champions!», la crónica firmada por Julián Burgos para el diario AS celebra la contundente victoria del conjunto castellonense, que supo dominar las fases clave del encuentro y superar el ímpetu de la escuadra italiana.

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Desde el inicio del partido, el equipo de Castellón mostró una versión decidida y valiente en ataque. Apoyados en una gran efectividad de cara a puerta y una sólida estructura defensiva para frenar a las figuras del Nápoles, los locales encauzaron un triunfo merecido que desató la euforia en la grada de La Cerámica.

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Noche de fiesta y ambición europea

La crónica resalta el valor emocional y futbolístico de volver a saborear la victoria en el gran escenario europeo ante un rival de jerarquía internacional. El triunfo por 3-1 otorga un importante impulso moral y clasificatorio al Villarreal en su objetivo de acceder a las rondas eliminatorias de la Champions League.

Con este resultado, el Villarreal confirma su excelente nivel de competitividad en las noches grandes y vuelve a situarse en una posición privilegiada para pelear por los puestos de privilegio de la competición continental.