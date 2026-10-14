El equipo rojiblanco suma su quinta victoria consecutiva tras arrollar de inicio al conjunto inglés en su estreno europeo como local en el Metropolitano.

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Madrid — El Atlético de Madrid sumó sus primeros tres puntos en esta edición de la Liga de Campeones tras imponerse con autoridad por 2-0 al Manchester United en el Estadio Cívitas Metropolitano. En la crónica de AS firmada por la periodista Patricia Cazón bajo el título «La quinta para el 6», se destaca cómo el equipo rojiblanco dedicó el triunfo a su capitán, Koke Resurrección (dorsal 6), en un arranque frenético de partido en el que la escuadra de Diego Pablo Simeone arrolló al conjunto británico nada más sacar de centro.

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La victoria representa el quinto triunfo consecutivo del Atlético entre todas las competiciones y confirma el gran momento de forma del bloque colchonero. Desde el pitido inicial, los locales imprimieron una intensidad asfixiante sobre un Manchester United que volvió a mostrar las fragilidades de un proyecto deportivo sin rumbo fijo, evocando los años oscuros de los ‘Red Devils’ tras la era de Sir Alex Ferguson.

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Intensidad rojiblanca y homenaje al capitán

La crónica resalta la entrega de la plantilla colchonera, que corrió y compitió sobre el césped del Metropolitano con el recuerdo constante a su capitán Koke. El Atlético no dio tregua al cuadro inglés, convirtiendo en gol prácticamente su primera aproximación al área rival y encarrilando una victoria sólida de cara a sus aspiraciones en el torneo continental, cuya final se disputará esta temporada en el feudo rojiblanco.

Con este resultado, el conjunto de Simeone consolida su racha positiva de cinco triunfos seguidos y encauza su camino en la fase de grupos de la Champions League, dejando una imagen de contundencia defensiva y efectividad ofensiva ante uno de los gigantes del fútbol europeo.