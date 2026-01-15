Carlos Alcaraz sigue dejando claras sus intenciones de cara al Open de Australia. El joven tenista español se impuso al australiano Alex de Miñaur en un entrenamiento con público celebrado en el Rod Laver Arena, por 6-3 y 6-4, mostrando un repertorio de golpes espectaculares y su mejor versión sobre la pista.

Desde su llegada a Melbourne, Alcaraz se ha mostrado cómodo y confiado, irradiando alegría y seguridad en el 1 Point Slam de este miércoles y, sobre todo, en este primer test serio frente a un rival de altura como De Miñaur, sexto cabeza de serie del cuadro masculino.

El partido, aunque de entrenamiento, se vivió con intensidad competitiva. Alcaraz sorprendió con una derecha cruzada imparable y una volea marca de la casa que le permitió cerrar la primera manga 6-3. En la segunda, su revés paralelo resultó determinante para sellar la victoria por 6-4, dejando un mensaje claro: llega al Open de Australia dispuesto a todo.

Djokovic disipa dudas con exhibición frente a Tiafoe

Novak Djokovic también dejó constancia de su ambición en Melbourne. El serbio derrotó a Frances Tiafoe por 6-3 y 6-4 en un partido de exhibición en la Rod Laver Arena, disipando cualquier duda tras su ausencia en el torneo de Adelaida.

Djokovic combinó garra, precisión y momentos de humor, como cuando un aficionado le gritó “¡Vamos Roger!”, arrancando risas entre el público. Su objetivo en este Open de Australia es recuperar el trono que le arrebató Jannik Sinner en los últimos años y convertirse en el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slam individuales, superando a la australiana Margaret Court, con quien actualmente comparte 24 títulos.

Con Alcaraz y Djokovic afinando sus mejores armas, el primer Grand Slam de la temporada promete emociones fuertes desde el inicio.