La rivalidad entre Gerard Piqué y Álvaro Arbeloa sigue más viva que nunca. El exdefensor del Barcelona no dudó en burlarse del debut del exmadridista como entrenador en la Kings League, escribiendo en el chat: “Buen debut, 3-2”, según revelaron los creadores de contenido Spursito, DjMaRiio y Adri Contreras.

Este comentario parece ser un guiño a los viejos tiempos, cuando Barcelona y Real Madrid, dirigidos por Pep Guardiola y José Mourinho, protagonizaban Clásicos tensos que incluso afectaban al ambiente en la Selección española.

El resultado del partido deja al equipo de Arbeloa con un inicio complicado, mientras que Piqué demuestra que, más allá de su rol como empresario y jugador en la Kings League, sigue disfrutando de la rivalidad con su antiguo compañero.

Con esta nueva interacción, la Kings League vuelve a ser escenario de humor, competición y los piques históricos que nunca desaparecen del fútbol español.