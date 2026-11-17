La Promesa aborda el miércoles 18 de noviembre en La 1 la búsqueda de respuestas de Curro sobre Leocadia y el enfrentamiento entre Jacobo y Adriano. La serie transcurre en un palacio andaluz a comienzos del siglo XX.

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Qué pasará en La Promesa el miércoles 18 de noviembre

Curro se despide de Ángela y Leocadia, que se dirigen a la joyería junto a Martina y Julieta. Más tarde, al acudir a Trini para saber si Mercedes del Amor es en realidad Leocadia, descubre que por allí no ha pasado nadie.

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Mientras tanto, la tensión entre Jacobo y Adriano va en aumento y Lorenzo se percata de ello. Durante la cena, el capitán provoca a ambos hasta que la discusión acaba en una pelea a puñetazos.

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Candela le cuenta a Tomasa cómo piensa realizar la prueba para conseguir el trabajo. Por otra parte, Simona advierte a María de que Candela está equivocándose con la receta que prepara para esa prueba.

Ciro trata de librarse de colaborar con la logia, pero Lorenzo no está dispuesto a dejarlo marchar. El capitán le deja claro que no irá a ninguna parte y que tendrá que ayudar.

Máximo, que sabe que Lorenzo y Ciro traman algo, pide a Julio que examine las habitaciones de los dos. También presiona a Alonso para que despida a Ricardo, ya que este no se retracta.

Al mismo tiempo, Curro continúa buscando una respuesta sobre la identidad de Leocadia.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 949 de La Promesa se emite el miércoles 18 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Confidencial. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 18 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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