Valle Salvaje presenta el miércoles 18 de noviembre en La 1 un nuevo enfrentamiento entre Hernando y Manuela. La fiesta en honor a Lucas también acercará a Rafael y Rosalía y dará a Atanasio una ocasión para intentar descubrir a Genaro.

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Qué pasará en Valle Salvaje el miércoles 18 de noviembre

Rosalía se entera de que la celebración incluirá un baile y se inquieta ante la posibilidad de quedar en evidencia, ya que tiene poca experiencia en este tipo de encuentros. La joven acude a Rafael, que se ofrece a enseñarle a bailar.

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Las clases permiten que ambos recuperen parte de su cercanía y que Rosalía conozca otra faceta del duque. Aunque Leonor le ha dado consejos, la joven podría hacerse más ilusiones por esa relación, que otros advierten.

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Por su parte, don Hernando trata de reconciliarse con Manuela después de que ella haya rechazado casarse con Alejo. El intento no sale como espera y padre e hija acaban discutiendo de nuevo.

El marqués pierde la paciencia y reclama obediencia a Manuela, que vuelve a sentirse acorralada ante la actitud de su padre. La influencia de Braulio será decisiva para que mantenga su intención de plantar cara a la familia.

Alejo también recela de los preparativos al descubrir que Hernando y Francisco parecen ocultarle algo sobre la celebración. Para saber qué están tramando, decide preguntar directamente al mayordomo.

José Luis quiere conocer quiénes acudirán a la fiesta y qué decisiones se están tomando para organizarla. El antiguo duque no parece dispuesto a permanecer al margen mientras Hernando sigue sin dar explicaciones.

Atanasio, por su parte, propone incorporar a Genaro al servicio de la fiesta. El secretario cree que alguno de los asistentes podría reconocerlo y confirmar que es comisario de la Santa Inquisición.

Si su identidad queda al descubierto durante la celebración de Lucas, quienes han tratado de protegerlo podrían verse comprometidos.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 526 de Valle Salvaje se emite el miércoles 18 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Infobae. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 18 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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