El santoral católico celebra hoy, 18 de noviembre, a Santa Filipina Duchesne, religiosa francesa que desarrolló su labor misionera y educativa en Estados Unidos. Perteneció a la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús.

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Este miércoles, la Iglesia también conmemora a San Odón de Cluny, San Romano de Antioquía y la beata Carolina Kózka. Sus historias abarcan desde la renovación monástica medieval hasta el siglo XX.

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Santa Filipina Duchesne

Filipina Duchesne fue una religiosa francesa vinculada a la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Su vida estuvo marcada por la misión y la enseñanza.

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Durante el siglo XIX desarrolló una extensa labor en Estados Unidos. Allí, su actividad educativa formó parte de su dedicación como misionera.

La conmemoración del 18 de noviembre recuerda esa trayectoria y su pertenencia a una sociedad religiosa cuya labor estuvo ligada a la educación.

Otros santos que se celebran el 18 de noviembre

San Odón de Cluny : segundo abad de Cluny, impulsó la observancia de la Regla de san Benito y la reforma de monasterios europeos en el siglo X.

: segundo abad de Cluny, impulsó la observancia de la Regla de san Benito y la reforma de monasterios europeos en el siglo X. San Romano de Antioquía : diácono y mártir, fue detenido tras exhortar a los cristianos a mantenerse firmes en la fe durante la persecución de Diocleciano.

: diácono y mártir, fue detenido tras exhortar a los cristianos a mantenerse firmes en la fe durante la persecución de Diocleciano. Beata Carolina Kózka: joven polaca nacida en 1898 y asesinada en 1914 al resistirse a la agresión de un soldado; fue beatificada por san Juan Pablo II en 1987.

La labor educativa de Santa Filipina Duchesne

La trayectoria de Santa Filipina Duchesne une dos aspectos de su actividad religiosa: la misión y la educación. Su trabajo en Estados Unidos se desarrolló durante el siglo XIX, dentro de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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