Compruebe la combinación ganadora y los números Soles del sorteo de la lotería europea, cuyo bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros.

Le ofrecemos toda la información sobre el sorteo del Eurojackpot de hoy viernes 5 de diciembre de 2025.

Resultado Eurojackpot

Números Principales Soles 01, 04, 18, 22 y 24 La combinación de los Soles no se incluyó en la información proporcionada.

Nota: La combinación de los Soles no estaba disponible en la información suministrada. Por favor, compruébela con la lista oficial.

Datos clave del Eurojackpot

El Eurojackpot es la lotería oficial de Europa que se lanzó en Ámsterdam en noviembre de 2011.

Países participantes: Actualmente colaboran 16 naciones.

Actualmente colaboran 16 naciones. Precio del billete: 2€ en España.

2€ en España. Bote mínimo: 10 millones de euros cada semana, pudiendo alcanzar premios de hasta 90 millones de euros.

10 millones de euros cada semana, pudiendo alcanzar premios de hasta 90 millones de euros. Mecánica del sorteo: Se celebra todos los viernes a las 21:00h en Finlandia. Se extraen 5 bolas de 50 números y, a continuación, 2 bolas de 10 (los llamados Soles). El juego ofrece diversas categorías de premios.