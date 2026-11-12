El seleccionador nacional comparece en Praga antes del duelo de la Nations League ante la República Checa para aclarar los motivos médicos de la ausencia del extremo y defender la igualdad de trato en el vestuario de la selección española.

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El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, compareció este miércoles, 11 de noviembre, en rueda de prensa en Praga en la previa del encuentro que enfrentará a España con la República Checa, correspondiente a la penúltima cita de la fase de grupos de la Nations League. El técnico riojano aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para salir al paso de las críticas y las insinuaciones surgidas en torno a la ausencia de Lamine Yamal, quien no viajó con el resto de la expedición española debido a unas molestias en su rodilla derecha.

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Con un tono firme, el entrenador manifestó su malestar hacia quienes han cuestionado la decisión técnica y médica respecto al internacional español. «Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida. Para eso vengo yo a dar luz. Los que piensen eso, a ver si se enteran», señaló de forma tajante al abordar la polémica generada por la situación física del futbolista.

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Los motivos médicos y el plan de recuperación en Barcelona

Durante su comparecencia, Luis de la Fuente detalló con precisión el origen de la dolencia y las pruebas diagnósticas realizadas al jugador. Según explicó el técnico, el extremo sufrió un percance físico en su último compromiso que derivó en molestias en una rodilla. Tras someterse a un tratamiento habitual y a una resonancia magnética en Barcelona, los resultados confirmaron la existencia de una inflamación y líquido en la articulación afectada, una circunstancia clínica que aconsejaba optar por el descanso.

Ante este diagnóstico, el cuerpo técnico consideró que la opción más conveniente para la salud del futbolista era que continuara con su proceso de recuperación en las instalaciones de su club, evitando así un desplazamiento que podía resultar innecesario si finalmente no estaba en condiciones de ejercitarse con normalidad. «Prefería que se quedara en su casa entrenando con el club y que el viernes, si está bien, se incorporara. ¿Ha quedado claro?», subrayó el preparador nacional.

Contundencia ante las especulaciones y defensa de la igualdad en el vestuario

El entrenador de la selección española expresó su profundo desacuerdo con la difusión de informaciones que, a su juicio, carecen de sustento real. «A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. Igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad. Eso pasa aquí en el fútbol y en la vida. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir», afirmó con rotundidad ante los periodistas desplazados a la capital checa.

Asimismo, De la Fuente negó de manera categórica que Lamine Yamal reciba un trato de favor respecto al resto de integrantes de la convocatoria, descartando al mismo tiempo cualquier tipo de malestar interno en el grupo. «No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además, tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben», recalcó el seleccionador.

Optimismo sobre su evolución de cara al viernes

En el tramo final de su valoración sobre el estado físico del jugador, el técnico trasladó un mensaje positivo respecto a los plazos de reincorporación. De la Fuente confirmó que ha mantenido contacto directo tanto con Lamine Yamal como con Mikel Oyarzabal durante las últimas dos jornadas para conocer de primera mano su estado.

Según los reportes trasladados por el seleccionador, la evolución de la rodilla es favorable y el futbolista ya experimentaba una notable mejoría este miércoles, realizando una serie de ejercicios específicos junto a su recuperador y bajo la supervisión de su club. «Creemos, soy optimista, que el viernes va a estar con nosotros», concluyó el técnico, confiando en poder contar con el atacante para la recta final de la concentración internacional.