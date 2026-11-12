El IBEX 35 cerró este jueves 12 de noviembre de 2026 en 19.965,50 puntos, con una caída del 0,31% en la bolsa española, según Yahoo Finance. El índice perdió 62,40 puntos respecto al cierre de la sesión anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la jornada en 20.068,10 puntos, por encima de los 20.027,90 puntos en los que había terminado el miércoles. Durante la sesión alcanzó un máximo de 20.087,60 puntos y descendió hasta un mínimo de 19.923,20.

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Al cierre, el IBEX 35 quedó por debajo de la apertura y del nivel alcanzado al término de la jornada anterior. La diferencia entre el máximo y el mínimo intradía fue de 164,40 puntos.

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Datos de la sesión

Apertura: 20.068,10 puntos.

20.068,10 puntos. Máximo: 20.087,60 puntos.

20.087,60 puntos. Mínimo: 19.923,20 puntos.

19.923,20 puntos. Cierre: 19.965,50 puntos.

19.965,50 puntos. Variación: 62,40 puntos menos, un 0,31%.

El cierre del jueves se situó 42,30 puntos por encima del mínimo de la jornada y 122,10 puntos por debajo del máximo, según las cotizaciones recogidas por Yahoo Finance.

Evolución de la semana

La caída del jueves llegó después de tres cierres consecutivos al alza durante la semana. El índice había terminado el viernes 6 de noviembre en 19.369,50 puntos y subió hasta los 19.742,50 puntos el lunes 9.

El martes 10 cerró en 19.936,40 puntos, mientras que el miércoles 11 alcanzó los 20.027,90 puntos al término de la sesión. El retroceso del jueves dejó el índice por debajo de los 20.000 puntos, aunque por encima de los cierres del lunes y del martes.

Últimos cinco cierres

6 de noviembre: 19.369,50 puntos.

19.369,50 puntos. 9 de noviembre: 19.742,50 puntos.

19.742,50 puntos. 10 de noviembre: 19.936,40 puntos.

19.936,40 puntos. 11 de noviembre: 20.027,90 puntos.

20.027,90 puntos. 12 de noviembre: 19.965,50 puntos.

Entre el cierre del viernes 6 y el del jueves 12, el índice avanzó 596 puntos. En ese intervalo, el cierre más alto fue el del miércoles y el más bajo, el del viernes anterior.

La sesión del lunes registró una apertura en 19.383,60 puntos y un cierre en 19.742,50. El martes, el índice terminó por debajo de su apertura de 19.945,50 puntos, pero por encima del cierre del lunes.

El miércoles abrió en 20.064,50 puntos, nivel que también fue su máximo intradía, y cerró en 20.027,90. El jueves volvió a abrir por encima de los 20.000 puntos, aunque no mantuvo ese nivel al cierre.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en el cálculo de intereses de distintas operaciones financieras. En España se emplea, entre otros usos, para revisar las cuotas de muchas hipotecas a tipo variable.

Su evolución está relacionada con las condiciones de financiación y con las expectativas sobre los tipos de interés. Las variaciones de los tipos pueden influir en los costes de financiación de empresas y hogares, además de formar parte del contexto que siguen los mercados.

En la bolsa española, la sesión del 12 de noviembre terminó con el IBEX 35 a la baja. Pese al descenso frente al miércoles, el cierre se mantuvo por encima del registrado al comienzo de la semana, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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