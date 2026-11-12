El Real Madrid y el Estrella Roja se enfrentan este jueves, 12 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la undécima jornada de la fase regular de la Euroliga 2026-27, un duelo de máxima exigencia que mide las aspiraciones de ambos conjuntos en la competición continental.

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El calendario de la máxima competición continental de baloncesto de clubes de este curso depara un enfrentamiento de gran interés en la parte alta de la clasificación. El Real Madrid y el Estrella Roja medirán sus fuerzas este jueves, 12 de noviembre, en un duelo directo perteneciente a la jornada 11 de la Euroliga 2026-27. El choque se presenta como una cita clave para ambos equipos, que buscan consolidar sus respectivas trayectorias en el torneo europeo y afianzar sus opciones en la tabla.

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Horario del Real Madrid – Estrella Roja en la Euroliga

El partido entre el conjunto madridista y el equipo serbio está programado para disputarse este jueves, 12 de noviembre. El inicio del encuentro se ha fijado oficialmente para las 21:00 horas, según el horario peninsular español. Los aficionados al baloncesto aguardan con expectación este compromiso de la jornada 11 de la Euroliga 2026-27, que promete emociones fuertes sobre el parqué dada la competitividad que está imperando en la presente edición del campeonato continental.

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Televisión y cómo ver el partido en directo online

Para todos aquellos seguidores que deseen seguir el desarrollo del encuentro desde sus hogares o dispositivos, la cobertura televisiva en España está plenamente garantizada. La plataforma Movistar+ se encarga de emitir el partido en directo. De forma específica, la retransmisión oficial del choque se podrá seguir a través del canal especializado M+ Baloncesto, permitiendo no perder detalle de todo lo que suceda sobre la pista a partir de las 21:00 horas de este jueves.