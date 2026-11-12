El conjunto madrileño se enfrenta este jueves al equipo verdiblanco en una eliminatoria a partido único trasladada al Estadio de Santo Domingo, tras el aplazamiento motivado por el accidente ferroviario en Toledo.

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El Estadio de Santo Domingo, situado en la localidad madrileña de Alcorcón, acoge este jueves 12 de noviembre el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el conjunto local del CDA Navalcarnero y el Real Betis. El partido, que enfrenta al cuadro madrileño con la entidad verdiblanca a partido único, llega precedido de una gran expectación y con el firme propósito por parte de los locales de plantar cara a un rival de la máxima categoría del fútbol nacional.

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Cambio de escenario y nueva fecha tras el aplazamiento

El enfrentamiento entre madrileños y sevillanos estaba fijado inicialmente para el pasado 28 de octubre. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) optó por aplazar el compromiso debido al trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Tras la reprogramación oficial, la fecha quedó fijada de manera definitiva para este jueves, 12 de noviembre de 2026, a partir de las 19:00 horas, según el horario peninsular español.

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Asimismo, el duelo experimentó una modificación en lo que respecta a su sede original. El Navalcarnero solicitó de manera oficial el cambio de escenario con el objetivo de disputar la confrontación en una instalación dotada de una mayor capacidad de aforo que su estadio habitual. De este modo, el choque se trasladó al recinto alcorconero de Santo Domingo para albergar la cita copera con plenas garantías organizativas y de asistencia para los aficionados.

Ambición local frente al favoritismo verdiblanco en la competición del K.O.

En la antesala del choque, el ambiente en el seno del equipo madrileño refleja la máxima exigencia competitiva. Roberto Álvarez, representante del entorno del Navalcarnero, subrayó la mentalidad con la que afrontan el compromiso ante el conjunto bético al afirmar que «vamos a competir como animales».

Por su parte, el Real Betis inicia su andadura en la presente edición del torneo copero en un contexto de eliminatoria a partido único, un formato históricamente propicio para las sorpresas donde los equipos de menor categoría buscan dar la campanada ante los clubes de Primera División. La concentración y el rigor táctico se erigen como los factores determinantes para ambos contendientes sobre el césped de Santo Domingo.

Horario y canales de televisión para seguir el encuentro en directo

Para los seguidores interesados en seguir la evolución del enfrentamiento en la pequeña pantalla, la organización televisiva ha confirmado los canales habilitados para su retransmisión. El partido copero entre el Navalcarnero y el Real Betis podrá verse en directo a través de la plataforma Movistar Plus+.