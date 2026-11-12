Sigue en directo el Italia – Francia. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Italy 3 – 1 France
🟨 min 90+3′ — Tarjeta amarilla — Eli Kroupi (France)
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🔄 min 90+2′ — Cambio en Italy — entra Pio Esposito, sale Gianluca Scamacca
🔄 min 90+2′ — Cambio en Italy — entra Nicolò Barella, sale Samuele Ricci
🔄 min 82′ — Cambio en France — entra Rayan Cherki, sale Eduardo Camavinga
🔄 min 77′ — Cambio en France — entra Adrien Truffert, sale Andy Diouf
🔄 min 77′ — Cambio en France — entra Désiré Doue, sale Senny Mayulu
🔄 min 77′ — Cambio en France — entra Bradley Barcola, sale Eli Kroupi
🔄 min 76′ — Cambio en France — entra Malo Gusto, sale Saël Kumbedi Nseke
⚽ min 75′ — ¡GOL de Italy! Pio Esposito (de penalti)
🔄 min 73′ — Cambio en Italy — entra Davide Frattesi, sale Issa Doumbia
🟨 min 71′ — Tarjeta amarilla — Alessandro Bastoni (Italy)
⚽ min 63′ — ¡GOL de Italy! Davide Frattesi
🔄 min 62′ — Cambio en Italy — entra Nicolo Cambiaghi, sale Federico Dimarco
🔄 min 62′ — Cambio en Italy — entra Sebastiano Esposito, sale Antonio Vergara
⚽ min 60′ — ¡GOL de Italy! Sebastiano Esposito (de penalti)
🟨 min 39′ — Tarjeta amarilla — Pio Esposito (Italy)
⚽ min 26′ — ¡GOL de Italy! Pio Esposito
🟨 min 13′ — Tarjeta amarilla — Jérémy Jacquet (France)
⚽ min 10′ — ¡GOL de France! Michael Olise
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