El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha denunciado al sindicato UGT por supuesto boicot en el proceso de subrogación de Brigadas Verdes en la sociedad municipal de Integrace.

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MDyC Ceuta considera que las acciones de UGT están entorpeciendo un proceso clave para la gestión de los servicios públicos. Más detalles se pueden encontrar en el enlace proporcionado por la organización.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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