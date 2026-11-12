El combinado nacional se enfrenta este jueves en el epet ARENA en la quinta jornada de la fase de grupos, con el objetivo de mantener el pleno de victorias y asegurar las mejores sensaciones de cara al tramo final del torneo continental.

Lee tambien: España – Inglaterra: horario y dónde ver el partido

La selección española de fútbol afronta este jueves 12 de noviembre a las 20:45 horas a un nuevo compromiso oficial dentro del calendario internacional con su desplazamiento a Praga, donde se medirá a la República Checa en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro, que se disputará sobre el césped del epet ARENA y que se podrá ver en La 1 de Televisión Española, enfrenta a dos conjuntos con dinámicas y objetivos muy diferenciados en esta penúltima cita de la competición continental.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

España busca prolongar el pleno de triunfos tras asegurar los cuartos de final

El combinado dirigido por Luis de la Fuente aterriza en la capital checa consolidado en la primera posición de la clasificación del Grupo A3. El equipo nacional ha firmado un recorrido impecable hasta el momento, saldando con victoria sus cuatro primeros encuentros disputados. Con un balance de 12 puntos posibles sobre 12, el combinado español ya tiene garantizada de manera matemática su presencia en la ronda de cuartos de final de la UEFA Nations League.

Lee tambien: Chequia 0-2 España: resultado y resumen

Hasta la fecha, la trayectoria de la selección en el torneo se resume en un rendimiento ofensivo y defensivo sólido, materializado en 12 goles a favor y cinco en contra. En esta tesitura, el objetivo prioritario del equipo pasa por mantener la imbatibilidad y sumar un nuevo triunfo que permita afrontar con las máximas garantías competitivas el último compromiso de esta fase de grupos frente a Inglaterra, un duelo directo en el que previsiblemente se dirimirá la primera plaza definitiva del grupo.

Situación delicada de la selección checa en el grupo

En la acera opuesta, el combinado de la República Checa afronta el duelo condicionado por su actual situación clasificatoria. El conjunto checa ocupa la última posición de la tabla del grupo y encara el enfrentamiento ante su afición con la absoluta necesidad de sumar puntos positivos que le permitan enderezar su rumbo en la competición y mejorar sus prestaciones competitivas en el tramo final de la liguilla.

Horario, canales de televisión y retransmisión en directo del partido

Para los seguidores y aficionados que deseen seguir en directo las evoluciones del encuentro entre la República Checa y España desde sus hogares, la retransmisión televisiva en abierto está plenamente garantizada en territorio nacional. El partido de la UEFA Nations League podrá verse en riguroso directo este jueves 12 de noviembre a las 20:45 horas a través de La 1 de Televisión Española, canal oficial encargado de emitir este nuevo examen del combinado nacional en su camino hacia las rondas finales del torneo europeo.