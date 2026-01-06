La Bonoloto ha cerrado su sorteo de víspera de Reyes este lunes 5 de enero, repartiendo suerte justo antes de la llegada de los Magos de Oriente. Si participaste en el sorteo de anoche, aquí tienes la combinación ganadora para comprobar tu boleto.

Combinación Ganadora

Los números agraciados en el sorteo celebrado a las 21:30 horas son:

3 – 5 – 10 – 13 – 20 – 43

• Número Complementario: 47

• Reintegro: 9

Guía para el cobro de premios

Si has tenido la suerte de obtener alguno de los premios, el procedimiento para cobrarlo depende del importe:

• Premios Menores (menos de 2.000 €): Puedes acudir con tu boleto a cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado para recibir el pago en metálico o por Bizum.

• Premios Mayores (2.000 € o más): Deberás presentar el boleto original y tu DNI en una entidad bancaria autorizada. Al superar este umbral, el banco gestionará la transferencia a tu cuenta.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Para futuros sorteos, recuerda que este juego permite dos modalidades principales:

1. Apuesta Sencilla: Marcar 6 números en cada bloque (puedes jugar hasta 8 bloques en un mismo boleto). Cada apuesta cuesta 0,50 €, aunque el importe mínimo para jugar un boleto es de 1 €.

2. Apuesta Múltiple: Permite seleccionar más de 6 números (hasta 11) en el primer bloque, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de acierto, aunque también el precio del boleto.

Siguiente Sorteo

La Bonoloto no descansa y vuelve a celebrarse hoy, martes 6 de enero, tras el gran Sorteo de ‘El Niño’. Las extracciones tienen lugar todos los días de la semana a las 21:30 horas.

Nota importante: Recuerda que la única lista oficial válida es la publicada por la web de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los boletos caducan a los tres meses.