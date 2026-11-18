La expectación por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha comenzado a extenderse por toda Asia, incluso en aquellos países donde el videojuego enfrenta importantes obstáculos legales, comerciales o de censura. Aunque su distribución está limitada en mercados como China y su contenido debe adaptarse a la normativa japonesa, la nueva entrega de la popular franquicia de Rockstar Games se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados por los aficionados al entretenimiento digital.

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El fenómeno refleja también la transformación que ha experimentado la industria del videojuego desde el lanzamiento de GTA V en 2013. Según analistas, el menor peso histórico de la saga en Asia no responde tanto a diferencias culturales como a las particularidades de cada mercado, los hábitos de consumo y el predominio de los videojuegos para móviles frente a las consolas.

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Obstáculos en China y Japón

Uno de los casos más llamativos es el de China, donde GTA VI no cuenta con autorización oficial para su comercialización. Como sucede con buena parte de los videojuegos occidentales, la franquicia no ha obtenido el visto bueno de las autoridades del país debido, entre otros factores, a sus contenidos violentos. Sin embargo, esto no ha impedido que los aficionados encuentren alternativas para acceder a la saga. Existe un importante mercado paralelo que permite jugar mediante servidores ubicados en Hong Kong y otros territorios.

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Yang Hauiyu, especialista en estudios de mercado residente en Pekín, explica que GTA ha formado parte de su juventud y recuerda las largas horas que pasó jugando durante su adolescencia a una versión pirata para ordenador. Ahora, como muchos otros seguidores, ha reservado espacio para la nueva entrega y la ha descargado anticipadamente en su PlayStation.

En Japón, uno de los grandes referentes mundiales de la industria del videojuego y cuna de PlayStation, GTA también tiene una importante comunidad de seguidores, aunque su contenido debe adaptarse a una regulación especialmente estricta. La normativa japonesa obliga a modificar determinados contenidos explícitos. En la versión local de GTA V, por ejemplo, algunas escenas sexuales fueron sustituidas o modificadas, las bailarinas de los clubes aparecen con el pecho cubierto y las secuencias de tortura fueron acortadas.

Interés en otros países asiáticos

La expectación también ha llegado a Tailandia, donde la comercialización de la saga fue suspendida en 2008 después de que un asesinato de un taxista fuera relacionado presuntamente con la influencia del videojuego. A pesar de aquel antecedente, el interés por la franquicia continúa presente. Una sala recreativa de Bangkok tiene previsto ofrecer sesiones de GTA VI desde el mismo día de su lanzamiento.

En India, el atractivo del juego tiene una dimensión particular. Sus caóticas carreteras, el tráfico de motocicletas y las temerarias maniobras de algunos conductores hacen que las persecuciones a gran velocidad de GTA resulten especialmente reconocibles para muchos jugadores. El mercado indio del videojuego generó 2.700 millones de dólares en 2024 y más de 500 millones de personas jugaron durante el año pasado. Sin embargo, más del 90 % de los usuarios utilizan teléfonos móviles, por lo que el público con acceso a consolas representa un segmento mucho más reducido y con mayor poder adquisitivo.

Aun así, los seguidores están organizando maratones de juego y encuentros temáticos. En Chennai, uno de los principales centros tecnológicos del país, se ha preparado una fiesta inspirada en Vice City, la ciudad ficticia de la saga, con actividades de realidad virtual, motocicletas de gran cilindrada y exhibiciones de grafitis.

Desafíos comerciales en Asia

Uno de los principales desafíos comerciales de GTA VI en el continente asiático será su disponibilidad inicial. El videojuego llegará primero a las consolas, un formato con menor implantación en muchos mercados de la región, donde los ordenadores y, especialmente, los teléfonos móviles tienen un protagonismo mucho mayor.