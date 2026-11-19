El salario mínimo interprofesional sube un 5,3 % a partir del 1 de enero de 2027, afectando a trabajadores de Ceuta.

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El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1013/2026, que establece el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2027. Este incremento, que será del 5,3 %, se aplicará a partir del 1 de enero de 2027 y afectará a todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos de duración determinada y empleados del hogar.

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A quién afecta

El aumento del SMI impactará a los trabajadores de Ceuta, tanto a los que tienen contratos fijos como a los que poseen contratos temporales que no excedan de 120 días con la misma empresa. También se aplicará a las empleadas y empleados del hogar en la ciudad.

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Cuantía

Para las empleadas y empleados de hogar, el salario mínimo será de 10,06 euros por hora efectivamente trabajada en 2027. Esta cifra no podrá ser reducida por conceptos de salario en especie.

Desde cuándo

El nuevo SMI entrará en vigor el 1 de enero de 2027, y se mantendrá durante todo el año.

Excepciones

El decreto establece que las nuevas cuantías del SMI no se aplicarán automáticamente a las normas vigentes en Ceuta que utilicen el SMI como referencia para determinar prestaciones o servicios públicos, a menos que haya una disposición expresa en contrario. Tampoco se aplicarán a contratos privados vigentes, salvo acuerdo entre las partes.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-24189).