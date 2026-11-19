Tras trece años de espera, el nuevo videojuego de Rockstar Games desembarca en España con la máxima puntuación histórica de la crítica, más de 15,8 millones de reservas digitales estimadas y un fuerte impacto en la venta de consolas y la productividad.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), estrenado en España a las 00.00 horas de este jueves tras trece años de espera, se perfila como un acontecimiento histórico para la industria del ocio interactivo y los mercados financieros. El videojuego desarrollado por Rockstar Games ha cosechado un amplio consenso entre la crítica especializada, alcanzando una puntuación de 99 sobre 100 en el agregador Metacritic, con alrededor de 120 reseñas contabilizadas a fecha de 18 de noviembre. Con esta calificación, el título iguala la valoración más alta registrada en toda la historia de la plataforma y supera los 97 puntos obtenidos por su predecesor, GTA V.

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Este respaldo unánime de la crítica viene acompañado de unas previsiones comerciales sin precedentes. Según informaciones recogidas por Bloomberg a partir de estimaciones de la plataforma Sensor Tower, las reservas digitales del videojuego ascienden a 15,88 millones de unidades. Esta cifra representaría entre el 26 % y el 40 % del volumen total de ventas proyectado para su primer año en el mercado, estimado entre 40 y 60 millones de copias. Dicho volumen de reservas equivale a un desembolso por parte de los consumidores de aproximadamente 1.540 millones de dólares. Tras aplicar el descuento habitual del 30 % correspondiente a las comisiones de las plataformas de distribución digital, los ingresos netos se situarían en torno a los 1.080 millones de dólares, una cantidad que permitiría cubrir prácticamente la totalidad del coste de desarrollo del proyecto, cifrado en más de 1.000 millones de dólares según datos divulgados por Bloomberg.

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Take-Two se dispara en Wall Street y Sony lidera la facturación en hardware

El impacto del estreno de GTA VI ha tenido su reflejo inmediato en los parqués bursátiles. Las acciones de Take-Two Interactive, empresa matriz propietaria de Rockstar Games, concluyeron la sesión de este miércoles en la bolsa de Nueva York con una revalorización del 6,22 %, superando la barrera de los 216 dólares por título al calor de la expectación generada por la llegada del juego al mercado.

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De forma paralela, el efecto comercial del título ya se deja sentir en el sector del hardware. De acuerdo con los datos proporcionados por la firma de análisis Circana, las ventas de la consola PlayStation 5 en Estados Unidos experimentaron un repunte del 22 % durante el mes de septiembre, coincidiendo con la creciente anticipación ante el lanzamiento. Los ingresos generados por la comercialización de estas consolas aumentaron un 43 %, posicionando a Sony como el fabricante con mayor nivel de facturación del mercado durante dicho periodo. En este desempeño influyeron tanto los incrementos de precios aplicados a lo largo del último ejercicio como la buena acogida comercial del modelo PlayStation 5 Pro.

El fenómeno de la ‘gripe GTA’ y el aumento de permisos laborales en España

Más allá de las cifras de facturación, la llegada de GTA VI ha suscitado análisis sobre su posible repercusión en la actividad económica y la productividad empresarial. Según estimaciones y opiniones de expertos consultadas por Bloomberg, el estreno del videojuego podría acarrear un coste cercano a los 1.000 millones de dólares para la economía de Estados Unidos debido a las ausencias en los puestos de trabajo, un fenómeno que ya ha recibido la denominación popular de GTA flu o «gripe GTA».

Una encuesta realizada por el portal especializado IGN entre más de 39.000 participantes evidencia la magnitud de esta tendencia: el 46,5 % de los consultados manifestó su intención de ausentarse de su puesto laboral durante la jornada de lanzamiento para poder jugar, recurriendo bien a la solicitud de un día libre o bien a la comunicación de una baja por enfermedad. Los registros de plataformas de recursos humanos respaldan estas previsiones. La firma BambooHR constató que las peticiones de permisos laborales para el jueves 19 de noviembre resultaron casi un 13 % superiores a las contabilizadas en los jueves equivalentes de 2024 y 2025, sobre una muestra agregada de más de 3,4 millones de trabajadores estadounidenses.

En España, este comportamiento también queda reflejado en las estadísticas de gestión laboral. Según datos de la plataforma Remote, las solicitudes de días libres registradas para este 19 de noviembre entre los empleados a tiempo completo que emplean su servicio crecieron un 44 % en comparación con el mismo jueves del ejercicio precedente. Este porcentaje sitúa al mercado español como el cuarto país con mayor incremento relativo de peticiones. A escala global, el aumento de solicitudes de días libres alcanzó el 32 %, si bien la propia compañía precisa que estos indicadores corresponden únicamente a los usuarios de su herramienta y no son extrapolables al conjunto de la población trabajadora.