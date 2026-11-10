Nvidia, líder mundial en hardware de inteligencia artificial, ha abierto una investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, debido a su relación con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed acusada de ser espía china. La relación fue revelada por The New York Times y Financial Times, y ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos.

Lee tambien: NVIDIA presenta DLSS 5: La Inteligencia Artificial ahora reescribirá los gráficos para alcanzar el fotorrealismo

La exportación de chips de inteligencia artificial avanzados a China está prohibida desde 2022, y las autoridades estadounidenses han estado vigilando a Megaspeed, sospechando que la empresa con sede en Singapur podría haber facilitado el acceso de Pekín a estos chips. Alice Huang ha sido investigada y se concluyó que actuaba como agente de inteligencia chino.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Investigación interna en Nvidia

Este domingo, Nvidia anunció que examinará toda la información disponible para determinar si ha sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Aunque la empresa no cree que la seguridad nacional de Estados Unidos o sus secretos se hayan visto comprometidos, la investigación sigue en curso. Si se decide cesar a Jensen Huang, cofundador de la empresa en 1993, Nvidia no tiene un sucesor claro.

Lee tambien: Sira Rego pide a TikTok que suspenda su actividad en España e insta a Protección de Datos a un bloqueo cautelar

El consejo de Nvidia ha expresado su confianza en Huang y su equipo directivo. Huang, por su parte, ha declarado estar comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha dirigido la compañía durante más de tres décadas y ha admitido haber sido infiel a su esposa, expresando su arrepentimiento.

Reacciones políticas y diplomáticas

El presidente Donald Trump fue informado hace un año sobre los hallazgos de inteligencia, pero decidió no tomar medidas, describiendo a Huang como un hombre honorable. Legisladores republicanos han solicitado que Huang comparezca ante el Congreso para explicar la situación, argumentando que se trata de una cuestión de seguridad nacional.

El Gobierno chino ha calificado las acusaciones contra Alice Huang de «pura invención y calumnia». El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jia-Kun, ha respondido a las informaciones del New York Times y el Financial Times, negando cualquier actividad de espionaje por parte de la empresaria.

Impacto en Nvidia

Nvidia, valorada en 4,5 billones de dólares, se enfrenta a un escrutinio intensificado debido a esta investigación. La compañía ha sido fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial, y cualquier implicación en actividades de espionaje podría tener repercusiones significativas en su reputación y operaciones.