El presentador y la colaboradora protagonizan uno de los momentos centrales del estreno del formato en los estudios de Telecinco, abordando sus reproches pasados, el regreso a la cadena y el deseo de retomar su vínculo profesional.

Uno de los grandes alicientes del estreno de GH VIP 9 ha sido el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban tras permanecer tres años sin dirigirse la palabra. Con el propósito de dotar a la escena de mayor intensidad, un vehículo trasladó a la colaboradora hasta los estudios de Telecinco, donde fue situada en una estancia y acomodada en un sillón antes de la llegada del presentador.

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El encuentro arrancó con una expresión de pesar por parte del comunicador, quien trasladó a su antigua compañera su tristeza por el desenlace de su relación: «Qué dolor que todo haya acabado así». Ante estas palabras, Belén Esteban respondió con gesto visiblemente nervioso: «Pues sí». A continuación, Jorge Javier Vázquez tomó la palabra para repasar dos décadas de trato mutuo y recordar afirmaciones anteriores de ella en las que sostenía que nunca le había importado, llegando incluso a plantear que tal vez ella hubiera sido más que él y que él no lo hubiera podido asumir.

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Reproches pasados y la iniciativa para volver a la cadena

En el transcurso de la conversación, Belén Esteban ratificó que en aquel momento sentía exactamente lo que había expresado en sus declaraciones. Frente a esa afirmación, el presentador le planteó si consideraba que, de haber sido cierta esa hipótesis, él habría dado el primer paso para que regresara a la cadena.

Esteban manifestó que desconocía ese extremo y reflexionó sobre el vínculo mantenido durante largo tiempo entre ambos: «Hemos sido compañeros y amigos durante muchísimo tiempo, pienso que me has querido a tu manera, pero no es la misma que la mía. No sabía eso». La respuesta del presentador buscó matizar aquella percepción y explicar el origen de su malestar tras el distanciamiento.

La reacción ante el regreso y el abrazo para volver a trabajar juntos

Jorge Javier Vázquez calificó a Belén Esteban como una compañera maravillosa durante muchos años y lamentó que hubiera percibido las cosas de otro modo, señalando que creía que formaban un gran equipo. Asimismo, reconoció que estuvo muy enfadado y dolido, hasta el punto de afirmar que no deseaba volver a trabajar con ella; según relató, su primera reacción al conocer que ella acudía fue negarse a presentar el programa, si bien posteriormente decidió que no iba a jugar con el sustento de nadie.

Habemus abrazo de reencuentro entre Jorge Javier y Belén Esteban 🫂😍 #GHVIPEstreno pic.twitter.com/7OIQxn7cyr — Gran Hermano (@ghoficial) November 18, 2026

Belén Esteban lamentó las fuertes discusiones mantenidas con el presentador y le planteó la posibilidad de recuperar su antigua relación, recordando tanto los buenos momentos como los malos vividos a lo largo de su historia compartida: «Si tú quieres podemos volver a lo que fuimos. Me acuerdo de muchas cosas que hemos vivido, muy buenas y muy malas». El presentador correspondió señalando que él también se quedó sin quienes formaban parte de su vida y animó a demostrar al público que pueden seguir entreteniendo, sellando la conversación con un abrazo.