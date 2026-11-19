Los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia coinciden en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen tras celebrar encuentros bilaterales previos destinados a preparar su histórica cita tripartita.

La esperada cumbre que reúne a Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin ha dado comienzo este jueves en China, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en la ciudad de Shenzhen. Los tres dirigentes ya han protagonizado un primer encuentro visual durante la tradicional foto de familia del foro internacional, paso previo a la reunión tripartita prevista para las próximas horas. En esta sesión conjunta se espera que los jefes de Estado aborden asuntos estratégicos de primer orden, entre los que figuran el control de armas nucleares, el desarrollo de la inteligencia artificial y la situación de las guerras en Irán y Ucrania.

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Este formato de diálogo a tres bandas entre las principales potencias nucleares fue propuesto inicialmente por Moscú. Aunque tanto Washington como Pekín terminaron por aceptar la iniciativa, las autoridades chinas mostraron reticencias antes de formalizar la celebración de una cumbre en la que Xi Jinping ejerce como anfitrión. En este contexto geopolítico, el propio Donald Trump había señalado recientemente en una entrevista concedida a la cadena Fox News que China y Rusia son «enemigos naturales», argumentando que el gigante asiático precisa de energía y tierra, recursos de los que Rusia dispone en abundancia.

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Reunión bilateral entre Trump y Putin tras más de un año sin verse en persona

Antes de sentarse en la mesa trilateral, el presidente de Estados Unidos ha mantenido un encuentro bilateral de media hora con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en lo que supone la primera ocasión en la que ambos dirigentes coinciden en persona desde la cumbre celebrada en Alaska en agosto del año pasado. A su llegada a la sala donde tuvo lugar la reunión, Trump saludó al mandatario ruso llamándolo «amigo», después de que Putin hubiera aguardado durante unos minutos la entrada del líder norteamericano.

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En la cita participaron también altos representantes de ambas administraciones. Por parte estadounidense asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quienes Putin estrechó la mano tras recibir a Trump. La delegación rusa contó igualmente con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y del vice primer ministro, Antón Siluánov. Al inicio de la sesión, Trump destacó ante los presentes que mantiene «una gran relación de muchos años» con Putin y expresó su confianza en el alcance de las conversaciones: «Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas cosas buenas van a salir de esto o, por lo menos, iniciarlas».

Encuentro de Trump con Xi Jinping para abordar el conflicto en Ucrania

Apenas unos minutos después de concluir su reunión con Vladímir Putin para «preparar el terreno» de la cumbre conjunta, Donald Trump mantuvo una segunda sesión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. Tras el inicio de este contacto en Shenzhen, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que tanto Washington como Pekín comparten la voluntad de contribuir a la resolución del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y pronosticó que de su encuentro con el mandatario chino saldrán resultados «muy contundentes».

En una breve intervención difundida por la Administración norteamericana, el presidente estadounidense subrayó la sintonía entre ambas potencias respecto al conflicto europeo. «Ambos queremos ayudar con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos gustaría verla terminada. Creo que puedo hablar en nombre de los dos», declaró Trump antes de encarar la esperada reunión a tres bandas junto a Xi Jinping y Vladímir Putin en el marco de la cumbre de la APEC.