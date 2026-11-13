Una caída mundial de Microsoft 365 está afectando a los usuarios de Outlook y Teams, generando problemas significativos en la entrega de correos y la programación de reuniones. El fallo, que comenzó el jueves 12 de noviembre, ha sido confirmado por Microsoft, quien ha señalado que su servicio de correo en la nube, Exchange Online, está experimentando dificultades que impiden a algunos usuarios abrir sus buzones y causan retrasos en la entrega de mensajes.

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Los problemas también se extienden a otras herramientas de Microsoft 365, como Copilot, donde algunos usuarios enfrentan dificultades para abrir el chat o recibir respuestas. Según los primeros reportes recogidos en Downdetector, la caída es más grave de lo que se esperaba inicialmente.

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Impacto en administraciones públicas

La caída de Microsoft 365 ha tenido un impacto considerable en diversas administraciones públicas alrededor del mundo. En Japón, el Ayuntamiento de Osaka ha informado que ha dejado de recibir correos y no puede consultar los mensajes enviados a través de los formularios de su web, solicitando que las consultas urgentes se realicen por teléfono.

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En Australia, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha derivado al teléfono las consultas urgentes sobre sanciones, mientras que el Ministerio de Agricultura ha comunicado que el fallo ha interrumpido la recepción de correos para solicitudes de inspecciones de importación y exportación, afectando también a sus confirmaciones automáticas.

En Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, varios organismos públicos han reportado problemas similares, con interrupciones en el envío y recepción de correos y advertencias sobre la no llegada de mensajes enviados a través de formularios web. En Nueva Zelanda, el Ayuntamiento de Hamilton ha suspendido por precaución los pagos y solicitudes en línea.

Situación en España y medidas de Microsoft

En España, Downdetector registró más de un millar de avisos de problemas con Outlook el jueves por la tarde, aunque no se ha reportado que ninguna administración pública española haya comunicado incidencias relacionadas con la caída.

Microsoft continúa trabajando para resolver el problema, manteniendo abierta la incidencia general. La empresa ha explicado que está ampliando la capacidad de sus servidores y redistribuyendo el tráfico mientras investiga el origen del fallo. En un comunicado, Microsoft ha afirmado que están trabajando «para mitigar el impacto» y que «el problema puede afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región».

La compañía ha detectado que «una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en varias regiones», lo que contribuye a los errores de conectividad. Para abordar esto, están redistribuyendo el tráfico de conexión por su infraestructura mundial más amplia para equilibrar la carga.