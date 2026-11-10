Ante las informaciones difundidas y las peticiones de explicaciones elevadas por asociaciones profesionales como ATME, el departamento dirigido por Margarita Robles confirma que no existen diligencias abiertas ni denuncias formalizadas contra efectivos individuales de las Fuerzas Armadas.

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Situación jurídica y postura de Defensa

El Ministerio de Defensa ha zanjado de este modo las especulaciones surgidas tras las acusaciones y los informes difundidos por organizaciones humanitarias en relación con la actuación de los efectivos desplegados en la ciudad autónoma. Fuentes oficiales han detallado que, hasta la fecha, no hay constancia de denuncias particulares, procedimientos disciplinarios ni causas judiciales abiertas contra ningún militar en concreto por presuntas agresiones a migrantes.

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No obstante, desde la administración se reconoce que el clima de tensión generado a raíz de la crisis migratoria ha provocado momentos de extrema dificultad en las calles.

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Los ataques a las patrullas y la presión sobre la tropa

La controversia se enmarca en un escenario de alta tensión que las asociaciones profesionales, como la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), llevan semanas denunciando públicamente. Los efectivos militares desplegados en labores de seguridad y control tras la crisis de julio se han enfrentado de manera reiterada a situaciones de riesgo, incidentes violentos y episodios de lanzamiento de objetos contra las patrullas en barriadas conflictivas.

Desde ATME se ha reclamado en repetidas ocasiones un respaldo jurídico e institucional firme para los militares que operan en las calles de Ceuta, advirtiendo de la vulnerabilidad a la que se ven expuestos al asumir cometidos de seguridad ciudadana en un contexto tan complejo, además de exigir claridad en las compensaciones económicas prometidas.