Los vecinos de barriadas como San Antonio, Pueblo San Antonio, Valdeaguas y el entorno del Infanta Elena llevan días incomunicados después de que un camión derribara un poste telefónico.

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Redacción / Ceuta

Cientos de vecinos de varias barriadas de Ceuta se encuentran en una situación de total aislamiento digital y telefónico. La causa radica en que el área de Costas de la Delegación del Gobierno no está concediendo los permisos necesarios a Telefónica para solventar una avería urgente en el tendido eléctrico y de telecomunicaciones.

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El origen de la avería

El problema se originó cuando un camión que transitaba a la altura del centro Infanta Elena, pasado San Amaro, derribó un poste del que dependía el cableado de la zona. Como consecuencia, los residentes de Valdeaguas, Pueblo San Antonio, San Antonio y la zona del Infanta Elena —sumando alrededor de 600 afectados, además de servicios sensibles como la residencia de ancianos de Gerón— se han quedado sin conexión a internet y, en muchos casos, sin cobertura telefónica.

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El bloqueo administrativo

A pesar de la urgencia de la situación, los permisos de emergencia solicitados por la compañía para restablecer el servicio aéreo provisional no han sido autorizados. Desde el área de Costas se exige que las canalizaciones y el cableado se ejecuten de manera soterrada, una exigencia que requiere un proyecto de gran envergadura y plazos incompatibles con la necesidad de resolver una incidencia inmediata.

Protestas vecinales

Ante esta falta de respuestas y lo que califican como una «dejación de funciones», los afectados se están movilizando a través de redes sociales, valoran una recogida formal de firmas y exigen a la Delegación del Gobierno que actúe de inmediato para desbloquear la situación y permitir una solución provisional mientras se proyectan futuras mejoras estructurales.