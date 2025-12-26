El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer, jueves 25 de diciembre, ha dejado una nueva combinación ganadora en este día de Navidad. A pesar de ser una jornada festiva, el sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado ha seguido su curso habitual repartiendo suerte entre los participantes.

Estos son los números premiados:

Combinación Ganadora

• Números: 6, 9, 11, 25, 31, 38

• Número Complementario: 48

• Reintegro: 1

Cómo funcionan los premios

La Bonoloto destina el 55% de su recaudación a premios. Los acertantes de esta jornada se dividen en las siguientes categorías:

1. Primera Categoría (6 aciertos): Se lleva el bote acumulado.

2. Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario): Un premio muy cuantioso que depende de la recaudación.

3. Tercera Categoría (5 aciertos): Premio para quienes se quedan a un número de la gloria.

4. Cuarta Categoría (4 aciertos): Importe variable según el número de acertantes.

5. Quinta Categoría (3 aciertos): Premio fijo de 4 euros.

6. Reintegro: Devolución del importe apostado (0,50 € por apuesta).

Participación y modalidades

Si deseas participar en el sorteo de hoy, viernes 26 de diciembre, recuerda las reglas básicas:

• Coste: 0,50 € por apuesta (mínimo de 2 apuestas para boletos de un solo día).

• Apuesta Simple: Elegir 6 números del 1 al 49.

• Apuesta Múltiple: Puedes seleccionar hasta 11 números para aumentar tus probabilidades, con el consecuente incremento en el precio del boleto.

Aviso importante: Esta información tiene carácter informativo. La única fuente oficial y vinculante es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Se recomienda verificar los boletos a través de su página web o en administraciones oficiales.