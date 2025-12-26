La Confederación Española de Policía (CEP) ha expresado su preocupación por la situación que atraviesan los agentes de la Policía Nacional en Ceuta, denunciando una combinación de carencias materiales, falta de reconocimiento profesional y presiones internas que, según el sindicato, están afectando gravemente al funcionamiento del cuerpo y a la seguridad de los propios policías.

Desde la organización sindical aseguran que el cierre del año llega sin que se hayan cumplido compromisos fundamentales, como la anunciada equiparación salarial con otros cuerpos policiales. El secretario provincial de la CEP, Eduardo García, señala que este incumplimiento ha generado un profundo desánimo entre los agentes, que ven cómo las promesas realizadas se repiten sin resultados tangibles.

Más allá del aspecto económico, la CEP insiste en que la equiparación salarial simbolizaba un reconocimiento al trabajo que desempeña la Policía Nacional en contextos complejos. En este sentido, García remarca que los agentes continúan prestando servicio en condiciones inferiores a las de otras policías, pese a asumir riesgos similares o incluso mayores.

Carencias que afectan a la seguridad

El sindicato pone especial énfasis en la falta de medios básicos para el desarrollo del trabajo policial. Entre las principales deficiencias, denuncia la ausencia de chalecos antibalas para todos los efectivos, una situación que, según la CEP, se arrastra desde hace años sin una respuesta clara por parte de los responsables competentes.

A esta problemática se suma la gestión de los dispositivos táser, cuyo uso, advierten, genera inseguridad jurídica y puede derivar en consecuencias legales para los agentes, lo que limita su empleo en intervenciones donde podrían resultar decisivos para reducir riesgos.

Malestar interno y falta de respaldo

Otro de los puntos que denuncia la CEP es la actitud de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta, a la que acusan de intentar frenar las críticas públicas por parte de las organizaciones sindicales. Según explica García, esta postura transmite un mensaje de falta de respaldo hacia los agentes de las escalas inferiores, que se sienten desprotegidos tanto en recursos como en apoyo institucional.

El secretario provincial recuerda que la Policía Nacional es el primer recurso al que acude la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia, desde conflictos violentos hasta accidentes o incendios, y considera incoherente que no se reconozcan públicamente las dificultades con las que trabajan los efectivos.

Advertencia al Ministerio del Interior

Como muestra del deterioro de las condiciones laborales, la CEP menciona soluciones improvisadas en dependencias policiales, como la utilización de elementos no homologados para la manipulación segura del armamento, lo que, a su juicio, evidencia la falta de inversión en prevención de riesgos laborales.

Ante este escenario, el sindicato ha lanzado un mensaje directo al Ministerio del Interior y a la Jefatura Superior, advirtiendo de que no aceptarán presiones para guardar silencio y que continuarán denunciando públicamente la situación. Además, no descartan dar un paso más e iniciar acciones legales si no se adoptan medidas urgentes.

Finalmente, la CEP ha denunciado que, a fecha de 26 de diciembre, los agentes aún no han recibido el abono de la nómina ni de la paga extraordinaria, un hecho que califican de inédito y que refuerza la sensación de abandono que, según el sindicato, vive actualmente la Policía Nacional en Ceuta.