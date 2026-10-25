Los horarios de los ferrys en el Estrecho para el domingo 25 de octubre de 2026 mantienen la conexión Ceuta-Algeciras y Algeciras-Ceuta con las navieras Baleària y DFDS. Para planificar el viaje, consulta las salidas programadas del día en cada sentido.

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En esta jornada, los ferrys operan con distintas frecuencias a lo largo del día. Puedes organizar tu tránsito consultando la tabla de horarios por sentido y compañía.

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Ruta Ceuta-Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras para el domingo 25 de octubre de 2026.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:00 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta para el domingo 25 de octubre de 2026.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 19:00 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min 23:00 DFDS 1 h

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para tomar el ferry, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y planificar el viaje con tiempo suficiente para el acceso y la embarcación.

Conviene también confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y tener preparada la documentación de viaje antes de desplazarse al puerto.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.

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