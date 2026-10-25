Los horarios de los ferrys en el Estrecho para el domingo 25 de octubre de 2026 mantienen la conexión Ceuta-Algeciras y Algeciras-Ceuta con las navieras Baleària y DFDS. Para planificar el viaje, consulta las salidas programadas del día en cada sentido.
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En esta jornada, los ferrys operan con distintas frecuencias a lo largo del día. Puedes organizar tu tránsito consultando la tabla de horarios por sentido y compañía.
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Ruta Ceuta-Algeciras
Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras para el domingo 25 de octubre de 2026.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:30
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|21:00
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta para el domingo 25 de octubre de 2026.
|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|19:00
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|23:00
|Baleària
|1 h 30 min
|23:00
|DFDS
|1 h
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Recomendaciones para viajeros
Para tomar el ferry, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y planificar el viaje con tiempo suficiente para el acceso y la embarcación.
Conviene también confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y tener preparada la documentación de viaje antes de desplazarse al puerto.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.