La Ciudad Autónoma de Ceuta ya ha definido de forma oficial su calendario laboral para el próximo año 2027, un documento que establece los días festivos inhábiles a efectos laborales y que incorpora las tradicionales celebraciones locales, patronales y de carácter cultural y religioso propias de la ciudad.

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Entre las fechas señaladas que marcan este nuevo calendario destacan de manera especial las jornadas elegidas como festivos locales y autonómicos. Por un lado, se ha ratificado el 10 de marzo como festivo correspondiente a la Pascua de el Eid al-Fitr (culminación del Ramadán) y el 17 de mayo como el Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio), integrando la pluralidad cultural de la localidad. Asimismo, el calendario institucional se completa con el 5 de agosto, festividad de la patrona Nuestra Señora de África, y el 2 de septiembre, con motivo de la conmemoración oficial del Día de Ceuta.

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Estas jornadas se suman a los festivos de carácter nacional y autonómico comunes en el calendario español —como el Jueves y Viernes Santo, la Fiesta del Trabajo o el Día de la Hispanidad—, configurando un total de doce días festivos retribuidos y no recuperables. La aprobación definitiva de este marco temporal permite tanto a los sectores productivos, comerciales y de servicios como a la ciudadanía planificar con antelación la actividad laboral, los periodos de descanso y los puentes previstos a lo largo de todo el ejercicio de 2027.

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