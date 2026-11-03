Se destinan 486.000€ para entidades que ejecuten talleres mixtos de formación y empleo en Ceuta.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha lanzado la tercera convocatoria de ayudas públicas destinadas a la selección de entidades que llevarán a cabo los Talleres Mixtos de Formación y Empleo. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, bajo la Medida 2H02.

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El objetivo de este programa es proporcionar formación en alternancia con trabajo retribuido, facilitando la adquisición de experiencia profesional adecuada al nivel de estudios de los participantes. Se busca mejorar la empleabilidad de personas desempleadas en riesgo de exclusión, con especial atención a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

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Las entidades beneficiarias de estas subvenciones pueden ser asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos establecidos en las bases reguladoras. El importe total destinado a esta convocatoria es de 486.000 euros, y las entidades pueden presentar más de un proyecto, siempre que sean en distintas líneas de actuación.

El plazo para presentar solicitudes es de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las solicitudes denegadas por falta de crédito en un ejercicio no generarán derechos en los siguientes.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6666 del 3 de noviembre de 2026.